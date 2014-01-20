汇市操纵调查深入 汇丰与花旗停职数名外汇交易员

美联航CEO与中国领事馆官员会面 讨论拖乘客下机事件影响
路透纽约4月18日 - 美国联合航空公司称，该公司执行长Oscar Munoz会见中国驻芝加哥总领事馆官员，讨论强拖乘客下机事件可能对预订情况产生的影响，但目前断言在华业务是否受到该事件打击仍为时尚早。
路透伦敦1月17日 -随着全球范围内针对可能的外汇市场操纵行为的调查逐步深入，汇丰控股(HSBA.L)和花旗集团(C.N)周五均停职了数名外汇交易员。
美国的监管官员本周抵达伦敦，与英国的金融监管机构深入调查，以确定数家全球最大银行的交易员是否共谋操纵外汇市场。
调查侧重于资深交易员在电子聊天室里对客户仓位信息的交流，这也是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案的调查重点。
随着对外汇操纵调查的升温，银行业也加大对自身员工的检查，多数银行正在进行内部调查。
消息人士告诉路透，本周德意志银行(DBKGn.DE)停职了数名驻纽约的交易员，美国监管官员也搜查了花旗集团在伦敦的办公室。
汇丰控股的发言人证实，该行已经停职了两名伦敦的外汇交易员，但拒绝进一步置评。(完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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