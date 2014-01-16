全球汇市操纵案调查升温 花旗和德银压力增大

路透伦敦1月15日 -全球汇市操纵调查升温。消息人士向路透表示，美国监管部门突击检查了花旗集团(C.N)伦敦办公室，而德意志银行(DBKGn.DE)则对纽约的几位交易员暂时停职。

据一位知情人士透露，美国联邦储备委员会(美联储/FED)和美国通货监理局(OCC)官员本周到伦敦东部的花旗Canary Wharf办公室进行调查。上周，花旗解雇了其欧洲现货外汇交易部主管Rohan Ramchandani。

另一位消息人士表示，针对交易员涉嫌“交流多个币种敏感信息”的调查展开后，德意志银行暂停了几位在纽约及可能在美国其它地区的交易员工作。

全球大型银行的部分交易员涉嫌合谋操纵每日交易量达5.3万亿美元的外汇市场，上述行动是相关的全球性调查的最新进展。

根据欧洲货币(Euromoney)杂志的一份调查，德意志银行和花旗是这个市场上最大的两家参与者，合计占上述总交易额的30%。

第一位消息人士并称，美联储和OCC官员检查花旗的伦敦办公室，只是搜集信息的“初步阶段”，他们的出现与Ramchandani被解聘“无关”。

OCC是美国财政部下属的一个独立监管机构，负责监管国家特许设立的银行，而美联储则监管控股公司。这两家机构均拒绝对调查置评。

一名OCC的发言人称，该机构在伦敦设有办公室，为其在当地的大型银行监管团队提供支持，因此其工作人员访查美国银行业者在伦敦的分支并不令人意外。

该发言人并称，除了拥有伦敦办公室之外，OCC也将会从其它地方抽调人员对任意一个分支机构进行增援。

花旗集团、德意志银行以及英国的金融监管机构--英国金融市场行为监管局(FCA)均拒绝置评。

第三位了解调查情况的消息人士称，FCA知道这次针对花旗采取的行动。

**可能牵涉“数以百计”的交易员**

数家银行已经对几名交易员暂时停职或让其休假，而Ramchandani是目前为此离职的最高级别职员。路透无法联系上Ramchandani置评。

调查主要集中在资深交易员在电子聊天室里的交流，这也是对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案长达五年的调查中的一个主要部分。

彭博的聊天室里有一些由资深外汇交易员构成的群组，比如“卡特尔”和“土匪俱乐部”等，涉嫌分享了与常用指标汇率(即伦敦“定盘价”)相关的市场敏感信息。

另一名了解调查情况的消息人士在纽约告诉路透，全球可能有“数以百计”的交易员参与了这种行为。(完)

(编译 许娜/李春喜 审校 张涛)

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