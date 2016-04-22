汇市综述：大宗商品火爆独领风骚 货币政策成配角

路透台北4月22日（整理 张明钧） - 本周汇市走势很大程度是看油市脸色，多哈产油会议未能达成冻产协议，导致油价在周一亚洲市场中大跌，市场冒险意愿降温，近期随油价上扬的商品货币如澳元及加元也转为下跌，美元兑日圆也因为避险因素而下滑。

不过在不到24小时内，科威特原油行业罢工消息周一在纽约盘中发酵，带动油价回升，商品货币随之反弹，于周三纷纷创下波段高点；除了油价之外，铁矿石、期铜等大宗商品价格大涨，让澳元本周表现一马当先，但在触及11个月高点后因遭遇强劲技术阻力及油价回落而陷入盘整；其他商品货币方面，加元兑美元一度触及去年7月以来最高，新西兰元也在乳品价格上涨激励下扬升至10个月高点。

油价上涨让市场避险意愿降温，削弱日圆避险买盘，也引导美元兑日圆上扬。近日较不受油价牵引的货币对为欧元/美元，因各界都在观望本周欧洲央行会议的结论。欧元兑美元在上周二触及六个月高位1.1464之后回档整理，本周两度上攻1.1400水准皆未能成功，预料周线仅微幅上涨。

未来一周将有美联储及日本央行利率政策会议，新西兰央行也将做出利率决议，预料市场除了关注油价及大宗商品市场变化之外，也将把焦点重新拉回到各地央行间政策走向差异上。

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**大宗商品行情发烧**

本周引领全球金融市场风骚者非大宗商品市场莫属，其中尤其以油价的起落最为明显。原油价格本周一开始因多哈回合冻产谈判破局而大跌，但不久后随即反弹，周三纽约盘中更是因美国上周库存增幅小于预期、以及主要产油国传闻将再次召开限产会议而大幅冲高，虽然多个产油国暗示将增产让供给过剩疑虑再起使油价回档，但周五亚洲早盘为止，油价自2016年低点已反弹上涨多达65%。

其实不是只有油价涨幅可观，其他大宗商品市场行情也相当火爆，例如亚洲铁矿石现货价格从低点起算累计已反弹近50%，伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜一度创四周新高，东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶触及八个半月高位。

在这些题材带动下，澳元、加元、新西兰元等商品货币成为本周市场上的最大亮点，其中澳元兑美元逼近11个月高位，新西兰元兑美元也创下10个月新高，加元兑美元也一度改写去年7月以来最高。惟澳元及新西兰元目前都面临强大的技术阻力位，或将历经一段时间的盘整。

**货币政策再宽松？**

大宗商品价格上涨虽然有助于提振通胀，但各国央行也恐怕难以将之视为一个利多，因为全球主要经济体复苏态势仍算不上稳固，先前祭出的超级宽松政策将会与油价带动的通胀产生何种交互影响亦未可知。

以欧洲央行为例，该行本周会议维持货币政策不变，并宣布将在一级及二级市场购买企业债，扩大量化宽松计画购买资产的适用层面，总裁德拉吉并承诺只要“有需要”就会保持宽松政策。

瑞银的Paul Donovan表示，“央行政策通常有约18个月的滞后期……如果油价持稳，到2017年底时欧元区通胀率或许会升至1.7%或1.8%左右。不论以什么标准而言，这都非常接近欧洲央行的目标，也使现在是否应寻求采取更多宽松政策成为问题。”

滙丰首席欧洲经济分析师Karen Ward则指出，“随着通胀上升，对陷入日本式通缩的担忧将会缓解。但基础增长仍然相当低迷，所以油价上涨不会导致通胀压力激增。”

美国联邦储备委员会(FED/美联储)、日本央行及新西兰央行都将在亚洲时间周四公布最新货币政策。然而家家有本难念的经，美联储预料将按兵不动，除了考量外部不利因素之外，国内劳动市场持续扩张之际薪资成长不振、房市景气出现好坏不一讯号、油价处于相对低档使得原油行业投资仍旧低迷，都让美联储在升息议题上保守以对。

日本央行则是面临日圆汇率升值及九州地区大地震灾后重建等层面的压力，有可能进一步放宽政策。新西兰央行方面，市场行情显示该行下周会议降息25个基点的机率为31%。

**政治、政治、政治**

近期影响外汇市场最大的政治话题，就是英国将于6月举行的对是否续留欧盟进行公投。本周有两项民调结果显示，支持留在欧盟的阵营遥遥领先，令英国可能脱离欧盟的紧张情绪有缩缓解。

受到脱欧话题打击，英镑曾在2月底时触及1.3836美元七年新低，本周一度突破1.44美元，创三周新高，目前则持稳于1.43区间。

巴西政局则是成为当地金融市场起伏的主要题材，总统罗塞夫周日在众议院输掉关键的弹劾表决，看来几乎肯定会被迫下台。2016年迄今，巴西货币雷亚尔已经上涨逾10%，但在罗塞夫弹劾案过关后出现一些获利了结。

同在南半球的澳洲正面临政局不确定性，在议会否决了一项重要的劳工改革法案后，澳洲总理滕博尔称可能在7月2日举行大选，将在5月3日预算公布后选择合适时间请求总督解散国会。

美国总统大选的党内初选则是已经进入尾声，共和党领先者特朗普和民主党领先者希拉里·克林顿的态势稳固，很可能将由他们来角逐下任美国总统大位。(完)