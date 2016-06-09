焦点：外汇市场异常有可能打破整体金融市场的平静--BIS

图为英国伦敦市区一景。 REUTERS/Toby Melville

路透伦敦6月8日 - 国际清算银行(BIS)周三表示，美元长达两年的涨势导致以美元为基础的利率市场出现扭曲，对金融稳定的威胁日益增大。

BIS经济顾问兼研究主管申铉松表示，抛补利率平价(covered interest parity,CIP)的崩跌以及由此所导致的交叉货币基准利差(cross-currency basis rates)收紧，可能对全球金融体系产生负面影响。

总部设在瑞士的BIS被作为主要央行的一个论坛。

“尽管从外面看似乎风平浪静，但表面之下却形势紧绷，”申铉松在华盛顿举行的世界银行大会上说。

“似乎是金融这根尾巴在摇实体经济这条狗，情况不应如此。这其中传递出来的重要信息就是，市场异常的加剧与美元升值有关。”

抵补利率平价理论认为，外汇交易隐含利率应与市场利率一致，两者之间无套利机会。

但目前外汇掉期隐含的美元利率高于伦敦银行间拆放款利率(Libor)，意味着在外汇掉期市场借入美元支付的利率要高于公开市场。欧元和瑞郎的差值比较明显，日圆尤其大。

申铉松称，美元信贷环境收紧，挤压美元信贷廉价且充足的几年内积累的美元债务，就表现为抵补利率平价被打破。

2014年之前美元疲软阶段，跨境美元信贷强劲增长，也容易获得。但随着美元走强，银行发现对这些债务展期遇到困难。

“美元走弱让人联想到的是美元贷款增加、波动率降低、以及冒险增多，但美元升值让人联想到的是波动率升高以及冒险减少，”申铉松称。

美元Libor与汇率互换隐含美元利率间的差距即为交叉货币基差(cross-currency basis)。教科书上指出，该基差应该趋近于零，但是很显然的美元升水正在升高，兑日圆尤其如此。

美元/日圆三个月期货币基差目前在负70个基点左右交投，显示与日圆借款相较，美元融资成本有着70个基点的升水。今年该基差大部分时间多在负60个基点左右，2011年底时则曾逼近负100个基点。

美元指数从2014年中以来大涨了20%，这段期间刚好也是银行业及金融界承担风险活动更为平和的时候。

这意味着债务负担升高更加难以为继。美国以外非银行业的美元计价债务存量目前约为9.7万亿(兆)美元，当中有3.3万亿美元是在新兴市场。

一个月前，申铉松在国际清算银行的同僚Claudio Borio也提出过类似警告，称美元在全球金融体系中的霸主地位，给全球金融稳定带来重重风险。(完)