美元全线上涨 美联储历史性决策进入倒计时

路透悉尼12月16日 - 美元周三盘初全线上涨，此前因美债收益率(殖利率)上涨而反弹，市场正为美国可能即将出炉的升息决定倒计时。

外界普遍预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍后将祭出近10年来的首次升息。不过预测首次升息超过一年后，投资者现在更想知道的是，后续收紧政策的步伐将有多快。

“如果说在重大事件之前会有无聊的一天，当然就是今天，”澳洲国民银行外汇策略全球联席主管Ray Attrill表示。

美元指数.DXY最新报98.144，周二上涨0.6%；美元兑日圆JPY=回弹至121.50上方，脱离周一低点120.35。

欧元兑美元EUR=接近1.0900，之前从七周高点1.1060回落。欧元兑日圆EURJPY=持稳在133.00。

“随着美元头寸大幅减少，且美元兑主要G10货币处于更具吸引力的水平，我们认为美联储升息后美元很可能立即上涨，”法国巴黎银行分析师在给客户的研究报告中写道。

澳元是隔夜表现最差的货币之一，兑美元AUD=D4从0.7283的高点跌破0.72。

澳洲央行总裁史蒂文斯的评论，给那些想找借口卖出澳元的人提供了理由。

史蒂文斯接受澳洲金融评论报采访时说，他预计澳元将进一步下跌，跟随大宗商品价格跌势。

不过史蒂文斯对经济给出乐观评估，为进一步降息设置了高门槛。

澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)今早稍晚将就“新流动性机制的一些影响”发表讲话，该话题不大可能让市场太过关注。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0933 1.0927 0.05 -9.62 1.2097

美元/日圆 JPY= 121.60 121.65 -0.04 1.79 119.68

欧元/日圆 EURJPY=R 132.95 132.93 0.02 -8.45 144.78

美元/瑞郎 CHF= 0.9912 0.9911 0.01 -0.29 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5036 1.5034 0.01 -3.45 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3731 1.3728 0.02 18.19 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7201 0.7191 0.14 -11.84 0.8168

新西兰元/美元 NZD= 0.6775 0.6763 0.18 -13.11 0.7797

澳元/日圆 AUDJPY=R 87.560 87.480 0.09 -10.41 97.750

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 82.380 82.270 0.13 -11.89 93.310

英镑/日圆 GBPJPY=R 182.84 182.89 -0.03 -1.61 186.38

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.0626 1.0612 0.13 1.50 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)