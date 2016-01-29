汇市综述：美联储按兵不动 日央行意外加码宽松

整理 王洋

路透北京1月29日 - 本周全球两大央行分别做出最新的货币政策决定。美联储周三决定暂时维持指标利率不变，并表示正“密切关注”全球经济和金融发展，不过仍保持对本国经济的基本乐观看法。而另一边厢的日本央行，则在周五出人意料地决定实施负利率，并推迟实现2%通胀目标的时间。此举震动金融市场，推动日圆大幅下滑。

美联储暂停加息脚步，令美元本周呈现震荡但整体偏下行的走势。国际油价本周强劲反弹，则带动加元等大宗商品相关货币走升。

展望下周，最受关注的莫过于周五的美国1月非农就业数据，在近期美国经济显露放缓迹象的背景下，该项数据的表现对于判断美联储的未来加息路径至关重要。

而中国也将在下周初公布官方和财新PMI数据，从中可一窥中国经济最新的运行情况。另外，英国央行、澳洲央行、印度央行都将举行货币政策会议，值得市场关注。

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美联储周三维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。这一决定已在外界的普遍预期当中。此前美国乃至全球股市持续一个月的大跌令人担心，全球经济突然放缓可能拖累美国经济增长。

“委员会正密切关注全球经济与金融发展，并评估其对就业市场和通胀的影响，”美国联邦公开市场委员会(FOMC)在声明中称。这一表态降低了联储在3月的下次会议上升息的可能性。

美联储还删除了前次声明中关于经济前景所面临风险大致平衡的说法，转而称正在评估全球经济和金融市场状况会对前景有何影响。联储官员周三没有给出对货币政策路径的最新预估，但表示预期就业市场将继续走强，而且经济将会扩张，即便“货币政策立场逐步调整”。

“声明明显对美国经济成长放缓，以及来自海外的一些风险有所承认。但看来联储并没有大幅调整对美国经济前景的评估，”美银美林10国集团汇率策略师Ian Gordon称，“从这个角度来看，整体上对美元是中性的。”

声明发表后，美元兑其他主要货币走势震荡，整体偏向下行。另外周四公布的美国12月耐久财订单创16个月最大降幅，这是2015年末美国经济增长急踩刹车的最新迹象，也拖累美元走势。

美元指数本周低见98.425，为1月15日以来最低。欧元兑美元本周最高升至1.0968左右。

**日本央行意外实施负利率**

日本央行周五加大刺激政策的力度，除了维持大规模的资产购买计划，还宣布将对金融机构存放在央行的资金实施负利率。这让金融市场大呼意外，投资者本来预期央行不会有行动或仅是小幅扩大资产购买规模。

日本央行称，此次行动旨在防止全球金融动荡损及企业信心，并避免“通缩心态”重现。其一直都在努力通过积极印钞举措来消除通缩思维。

日本央行还维持以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币的承诺不变，即在量化和质化宽松举措(QQE)的框架下，大举购买日本公债和风险资产。但对金融机构在央行的活期账户收取负0.1%利息的政策，央行政策审议委员会仅以5-4的投票结果勉强通过。

“如果认为有必要，日本央行将进一步调降负利率。”央行在决策声明中指出。

受此影响，日圆全线大幅下挫。截至周五亚洲时段，美元兑日圆升至121.495的逾一个月高位。

“我认为没人会想到他们今天会宣布实施负利率，”某日本银行新加坡分行的交易员说。他还称，鉴于日本央行今天的意外举措，很难说近期美元/日圆将会位于什么样的区间。

**大宗商品货币反弹**

本周国际油价强劲拉升，带动风险偏好复苏，这扶助大宗商品相关货币取得较佳的表现。澳元兑美元一度短暂升至0.71美元上方，触及三周高位。而美元兑加元三周来首次跌破1.40加元。另外投资者对英镑的兴趣也有所升温。英国第四季GDP数据符合分析师预估，并未出现一些人所担心的更坏结果。(完)