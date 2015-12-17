美元上涨 因美联储加息后风险偏好和美债收益率上升

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透东京12月17日 - 美元兑欧元和日圆周四上涨，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定进行2006年以来的首次加息，推动风险偏好和美债收益率(殖利率)上升。
美元兑日圆JPY=微升0.2%至122.43日圆，隔夜涨0.5%。美联储周三晚间采取措施向着货币政策正常化迈进了一步，之后美元一度在市场的短暂震荡中跌至低见121.38日圆的水平。
欧元兑美元EUR=下滑0.3%至1.0875美元，周三盘中最高见1.1013美元，但收低0.6%。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三实施近10年来的首次升息，将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为关于经济是否强健到足以承受更高借贷成本的冗长争论划下句点。
美联储主席叶伦强调后续紧缩步伐将是循序渐进并且基于数据表现。不过，一些市场观察人士认为，美联储官员一致支持叶伦升息传递出强硬立场，并且官员们对2016年的利率目标预期中值仍为1.375%，这暗示明年可能加息四次，每次加息25个基点。
“美联储传递出的信息带有强硬的意味。尽管如此，美国股市上涨，金融市场整体上反应冷静。除了美国公债收益率上升外，风险偏好改善是美元走强的主要原因，”瑞穗证券首席外汇策略分析师山本雅文称。
道琼工业指数.DJI收涨1.3%，标准普尔500指数.SPX上升1.5%。两年期美债收益率(殖利率)US2YT=RR周三触及1.021%，为五年来最高水平。
山本雅文表示，若风险资产能持续涨势，美元可能持续获得支撑。“新兴市场与其货币如何应对，将是衡量联储升息后风险偏好的关键，”他表示。
此外，原油等大宗商品重启跌势，澳元与加元等商品货币受创。
澳元/美元AUD=D4下跌0.5%，至0.7195美元。加元/美元CAD=D4 报1.3804加元，接近隔夜触及的11年半低点1.3848加元。
美国政府数据显示原油库存大增后，周三布兰特原油LCOc1跌逾3%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0881 1.0911 -0.27 -10.05 1.2097
美元/日圆 JPY= 122.30 122.20 0.08 2.38 119.68
欧元/日圆 EURJPY=R 133.07 133.33 -0.20 -8.37 144.78
美元/瑞郎 CHF= 0.9920 0.9899 0.21 -0.21 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.4981 1.4999 -0.12 -3.80 1.5573
美元/加元 CAD= 1.3786 1.3778 0.06 18.66 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7207 0.7231 -0.33 -11.77 0.8168
新西兰元/美元 NZD= 0.6770 0.6793 -0.34 -13.17 0.7797
澳元/日圆 AUDJPY=R 88.140 88.360 -0.25 -9.81 97.750
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 82.800 83.010 -0.25 -11.44 93.310
英镑/日圆 GBPJPY=R 183.22 183.29 -0.04 -1.41 186.38
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.0642 1.0629 0.12 1.65 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 孙国玉/王兴亚/陈宗琦；审校 戴素萍/李婷仪/杜明霞)
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