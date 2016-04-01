汇市综述：美联储鹰派与鸽派舌战 叶伦一语定温和基调

路透北京4月1日（整理 李春喜） - 本周全球市场颇为热闹。最引人注目的当属美联储鸽派和鹰派轮番就升息表态。

虽然鹰派来势汹汹，但终究抵不过叶伦的话语影响力大。叶伦强调低油价和中国经济忧虑仍威胁着美国经济，主张在升息问题上“谨慎”行事。叶伦的温和立场，提振了金融市场的冒险意愿，美元走势连续受到抑制。周五晚间美国将公布3月非农就业数据，投资者静候此数据出炉。

另外一个值得关注的货币是澳元。澳元3月份大涨7.2%，月度涨幅创下自2011年以来最大。背后的主要原因，是美联储的温和立场以及日本和欧洲的宽松政策，支撑了套利交易的买需。但市场人士认为，澳元疯涨带来风险，一旦市场人气逆转，澳元将成为最脆弱的货币之一。澳洲央行下周二将召开政策会议，虽然市场普遍预期会维持政策不变，但一些交易员认为未来数月宽松政策的可能性增加。

下周重要事件包括：美联储于周三公布3月会议记录，周二的澳洲央行会议，还有美联储、IMF和欧洲央行等官员讲话。重要数据需关注：欧洲和美国的PMI、中国的3月财新服务业PMI和外汇储备等数据。

**叶伦温和讲话成美元拐点**

本周美国旧金山联储总裁威廉姆斯在新加坡演讲时表示，美国经济状况仍允许升息，对全球经济放缓和金融市场动荡的担心有些过度。他认为，应该“留在升息轨道上”。

不过第二天美联储主席叶伦在演讲中强调，低油价以及中国经济忧虑仍在威胁着美国经济，认为在升息问题上仍宜“谨慎”行事。她说，“海外情势发展暗示，要达到我们的就业和通胀目标，联邦基金利率路径可能需要比12月预期的慢一些…鉴于经济前景风险，我认为委员会在调整政策时宜谨慎行事。”

此后，达拉斯联储总裁柯普朗、芝加哥联储总裁埃文斯、美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利和亚特兰大联储总裁洛克哈特均就升息发表看法。

其中，认同叶伦看法的有柯普朗、埃文斯和杜德利，但他们对于升息也都有自己的预期。

埃文斯认为未来几年宜“小步”升息，这样既可以为美国经济应对外部冲击提供缓冲，又可以防止通胀下滑至过低的水准。他预计今年升息两次，还暗示准备推动美联储在6月会议加息。持中间路线的洛克哈特则预计今年或升息三次，有可能但不一定在4月升息。

叶伦的讲话成为美元的拐点。美元指数下跌0.8%至12日低点94.79，创两周来最大单日跌幅，并在接下来几天持续受到抑制，第一季下跌逾6%，跌幅为自2009年第三季以来最大。

加皇资本市场驻伦敦外汇策略主管Adam Cole称，“上次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议以来，其它已发言FOMC成员似乎都给出明确指引，传达给市场的信息再清晰不过：你们预期的太过鸽派，但叶伦这次似乎传递出了相反的信息。我认为，现在市场对于美联储的想法已相当困惑。”

澳洲西太平洋银行策略师Sean Callow表示，“这样的谨慎立场表明，4月加息不太可能，外界也愈发质疑美联储是否准备在6月行动 。”

澳新银行分析师在报告中写道，我们认为，美元强势周期似乎并未结束，不过短期内鲜有触动美元重拾涨势的因素，短线来看，交易商预期市场将呈盘整格局。

周五晚间美国将公布非农就业报告。BK 资产管理驻纽约的董事总经理Kathy Lien在给客户的报告中称，“非农就业数据之所以重要，是因为能够影响美联储政策。不过叶伦已经明确表示4月不打算升息，除非国内外形势明显好转，否则6月利率也将维持不变。”Lien说。

欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：

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**澳元3月份疯涨7.2%**

澳元周五在九个月低点附近徘徊。3月大涨7.2%，主要因美联储立场温和以及日本和欧洲央行的超宽松政策支撑了利差交易需求。中国周五的制造业数据意外强劲也使澳元受到支撑。

澳元的暴涨之势无疑会让澳洲央行的任务变得更加复杂。该行将在下周二举行会议，虽然外界普遍预期会维持政策不变，但部分交易员认为未来数月宽松政策的机率上升。

3月澳元兑美元的涨幅在主要货币中位居前列，但有迹象显示涨得过了头，这使其在人气逆转时可能成为最脆弱的货币之一。

Aviva Investors投资组合经理Ian Pizer称，他倾向做空澳元兑美元, 认为即使美联储谨慎升息，澳洲央行也有理由让澳元保持疲弱。市场对叶伦讲话的反应及澳元上涨令澳洲央行伤透脑筋。(完)