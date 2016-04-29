汇市综述：美日央行按兵不动 日圆火热涨势何时休？

整理 王兴亚

路透北京4月29日 - 在“超级星期四”，美联储、新西兰央行和日本央行政策会议决议相继登场，主导投资者情绪，数据面消息相对成为浮云。

美联储在北京时间周四凌晨如预期宣布维持利率不变，虽保留6月升息可能性，但暗示并不急于收紧政策。数小时后日本央行亦宣布，没有扩大货币刺激的政策。双重因素提振日圆兑美元大涨，周五触及18个月高位。

展望下周，澳洲央行将公布利率决定，澳洲核心通胀率意外降至纪录低点，央行降息机率增大。另外，欧洲央行召开管委会但没有公布利率决定的计划。

数据方面，全球主要经济体将陆续公布制造业和服务业采购经理人指数(PMI)，以及重量级的美国非农就业报告。中国周日将公布的官方制造业数据应会为下周初的交易定下基调。

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**美联储按兵不动**

美联储宣布维持利率不变，尽管保留了6月升息的可能性，但暗示在美国经济明显放缓的情况下并不急于收紧货币政策。美联储表示全球经济阻力仍然存在，但声明中弃用了上次声明中对这些阻力所构成风险的具体描述。

分析师称，声明发布之初，美元兑欧元走强，因联储在声明中没再提及全球风险，但较之3月的鸽派声明，此次声明基调的转变仍不够大，不足以让美元/欧元涨势持续下去。

美联储表示，美国“经济未来的发展只能为逐步上调联邦基金利率提供理据”，表明6月升息的机率不高。“声明并未改变美元的走向，因联储今年升息两次的预期并未改变，”Silicon Valley Bank的资深外汇交易员Minh Trang表示。

周四公布的数据没有扶助到美元，因数据证实了许多人已经在怀疑的事情：美国经济第一季几乎停止了增长。美国首季国内生产总值(GDP)环比年率为增长0.5%，创2014年首季以来最慢增速。

交易员表示，鉴于此背景，美联储可能不会很快再次升息。

**日圆的火热行情**

上周五日圆下挫2.1%，创日本央行2014年10月宣布第二轮宽松举措当天以来的最大跌幅，因有媒体报导日本央行正考虑使其对金融机构的借贷计划适用负利率。但日本央行是否真的会在4月27-28日会议上祭出新的刺激举措并不确定，这帮助日圆周一收复部分失地。

美联储决议出炉后，美元兑日圆交投淡静，分析师称在日本央行公布会议结果前人们尽力克制，不对联储声明做出过激的反应。

数小时后日本央行宣布维持货币政策不变，挫伤宽松政策预期。日圆兑美元和欧元周四跳涨约3%，均创下五年来最大单日涨幅。

日圆周五保持坚挺，兑美元触及18个月高点。美元最低跌至107.075日圆，为2014年10月以来最低，美元跌破4月初创下的低点107.63日圆后，跌势加剧。

日圆大涨可能令日本决策者感到不安，分析师正观察日本官员是否会进行口头打压。

“直接入市干预依然不太可能，除非是汇价真正出现无序波动，”法国巴黎银行在客户的报告中称，“但我们预计财务省官员会继续发出可能入市干预以抵制无序波动的信号，而日本央行官员也会提醒市场他们有进一步放松政策的意愿。”

**澳洲央行降息机率增**

澳元周三下挫2%，创下八个月来最大单日跌幅，因数据显示澳洲第一季核心通胀率意外降至纪录低点，加大了对于澳洲央行可能需考虑降息的预期。

“通胀数据确实让降息重新成为可能，”荷兰合作银行驻伦敦汇市分析师Jane Foley说，“5月3日澳洲央行是否降息，或是稍后再行动还有待观察，但澳洲央行是以通胀为目标的。通胀明显低于目标，因此符合逻辑的结论就是该央行会降息。”

银行间利率期货暗示澳洲央行下周会议降息至纪录低位1.75%的可能性约有58%，本周稍早可能性仅为12%。(完)