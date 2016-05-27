汇市综述：G7承诺避免“货币竞贬” 日圆神秘飙升

路透北京5月27日（整理 艾茂林/杜明霞） - 2016年度七国集团(G7)峰会本周在日本伊势志摩登场，峰会领袖誓言致力全球增长，但对汇率干预歧见冷处理。七国承诺汇率由市场决定，避免成员国“货币竞贬”，并警告反对汇率失序波动。

美联储数位官员发表鹰派言论，强化美国6月或7月加息预期,激励美元一路走坚。但本周尾段日圆神秘跳涨，美元受压下跌。美元后市走势几何，还要盯紧稍晚叶伦讲话是否透露关于近期加息的更多线索。

日圆骤然波动，突显市场神经紧绷。除日本当局可能入市干预之外，政府是否果真推迟上调消费税，也是近期左右日圆汇价的重大事件。

下周将迎来美联储经济褐皮书，欧洲央行利率决议和总裁德拉吉记者会，以及美国非农就业岗位报告。此外美国、欧洲和日本的多位央行官员及IMF总裁拉加德，将先后发表讲话。

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美元周五亚洲早盘进行整固，之前劲扬至两个月高位的涨势减弱，多头期望从美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席讲话中寻找新的走势指引。

美元指数报95.158，隔夜低见94.938，自周三所及高位95.661回落。

美元本月迄今仍上涨2.2%，位于表现上佳的货币之列，此前美联储众官员的讲话提升了最早下月加息的预期。

美元多头急于听到美联储主席叶伦的讲话，叶伦将于1715 GMT在哈佛大学拉德克利夫高等研究院举办的一个活动中发言。

受到密切关注的还有美国国内生产总值(GDP)第一季修正值。路透调查的分析师预计数据可能会上修，此前数据显示美国经济创两年最低增速。

交易员表示，在叶伦发表谈话前出现些许谨慎气氛是可以理解的。

“近期市场变动很大，而尽管活动数据改善，且利率预期上升，但目前需要更多消息协助塑造市场对6/7月升息的预期，”澳新银行分析师在报告中表示。

下周一逢公众假期，美国和英国将休长周末，除非叶伦及美国GDP数据有什么重大意外，否则交易商预计主要货币将呈更多盘整走势。

**日圆神秘飙升**

日圆周四亚洲时段飙升，阻碍了美元的进一步上涨，令人猜测美国投资者将不会忍受美元升破110.50日圆。

在交投相对清淡的东京时段盘初，一个大单推动日圆兑美元上涨逾0.5%，令美元回吐本周的多数涨幅。

伦敦两名要求匿名的银行交易员表示，日圆/美元目前似乎陷于107-110.50附近。

虽然日本当局现在没有干预汇市，但多数交易员相信，如果日圆/美元升至更加接近100日圆，日本当局可能被迫进行干预。

美国官员已明确反对日本干预汇市、削弱日圆，在G7国家最为突出。

“陷入一个区间，现在对于日圆是好事，”瑞银集团(UBS)驻伦敦的策略师Geoffrey Yu表示，不过他淡化美国极其担心日圆汇率的说法。

“对日本而言，问题在于接下来他们会怎么做，来确保日圆能够维持弱势，”他表示。

在谈及汇市干预之外，投资者焦急地想知道日本上调消费税的时机。

政府方面的消息人士周五告诉路透，日本首相安倍晋三将推迟原定2017年4月实施的全国性消费税上调计划，因担心此举可能令经济重陷通缩。三位了解情况的消息人士称，安倍可能将增税计划推迟一至三年。

**G7峰会承诺避免“货币竞贬”**

2016年度七国集团(G7)峰会于5月26-27日在日本伊势志摩登场。七国誓言致力于强劲的全球经济增长，但掩饰了彼此在汇率和刺激政策方面的歧见。

G7峰会声明称：“为了避免再度陷入危机，我们已强化经济的韧性，为达此目标，承诺将加强努力适时地以所有合宜政策来应对当前经济情势。”

G7在内容广泛且长达32页的声明稿中，承诺由市场决定汇率，避免成员国“货币竞贬”，并警告称反对汇率失序波动。

这表明日本和美国之间达成妥协。日本之前曾威胁干预汇市以阻升日圆，而美国反对进行市场干预。

G7领导人周五在峰会宣言中称，英国脱欧可能会对全球经济增长带来严重的风险，不过德国总理梅克尔称，G7领导人并未讨论这一问题。

“这不是此次会议的议题。但领导人已暗示，所有与会者都希望英国留在欧盟，”梅克尔在峰会的间隙向记者表示，“但决定要由英国选民来做出。”(完)