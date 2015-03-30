香港《经济日报》：中央警示通缩 汇率货币加力松

（3月30日社评）

内地会否出现通缩惹市场忧心，周小川昨在博鳌论坛时，大篇幅谈通缩问题，认为必须警惕通胀趋势会否继续低走、会否出现通缩。周小川国际场合警示通缩风险，背后释出两个讯号。

一方面，环球通缩阴霾日益浓重，中央亦认为内地通缩压力正不断加剧，对稳经济构成威胁。另一方面，周小川以央行行长身份敲响通缩警钟，应预视中央对抗通缩已有政策准备。虽然中央要调整汇率、货币政策不无掣肘，但在通缩进逼下，进一步压低汇率、宽松货币的政策，已如箭在弦。

在汇率政策方面，今年来人币明弱暗强，人币兑美元虽累贬约0.2%，但兑欧元却大升逾10%。中央要维持人币一定程度强势，因要以行动证明不加入货币战，避免招致以邻为壑、输出衰退的批评，亦藉人币兑美元外的货币升值，助推人币国际化。

惟其他国家央行仍不断狠踩本国货币汇价，以输出通缩，人币继续这种明贬实大升的态势，中国将无异成为全球主要通缩输入国，陷更不利境地。在中央已敲响通缩警钟下，人民币汇价或有需要较明显地走贬，如兑美元再贬值2%左右，才有望纾缓源源涌入的通缩重压。

至于货币政策方面，除美国外，今年来已有20多国央行出招松货币，甚至不顾后果地大放水撑经济，但人行今年仅减息与降准各一次，力度相对有限，此应因中央在2009年应对金融海啸时已过度超发货币，导致去年中国国内生产总值虽只约美国的60%，但货币供应M2却为美国的1.7倍，中央对再大松货币一向谨慎，避免货币滥发而尾大不掉。

通缩威胁不断升级，中央对松货币相信亦难再忍手，今年除可能再减息2至3次外，仍高达19.5%的存款准备金率，调降幅度可能更大，因就算再降准2至3个百分点，仍高于2009年金融海啸时期的15.5%。

中央现亮起通缩警号，汇率、货币政策宽松力度料将加码，在新一轮的政策调整下，人币会贬值多少、减息降准幅度多大，还看物价跌势能否受控，又或通缩杀至迫使中央加出重招对抗。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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