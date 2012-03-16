中国2月外汇占款增幅回落

中国2月外汇占款连续第二月增长，但增幅较上月大幅回落，显示2月贸易逆差令当月外汇收支面临压力。但同期人民币汇率相对较强，资金外流压力较小，因此外汇占款仍保持增势。此外2月财政存款增幅亦较上月明显下降，在年初缴税小高峰逐步渡过后，财政存款对资金面的影响暂时减缓。路透