版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 2月 21日 星期二 07:24 BJT

中国财政存款大增化解外汇占款投放之力

中国人民银行周一公布数据显示，今年1月外汇占款余额为25.4996万亿元人民币，据此计算当月外汇占款新增约1,409亿元人民币，这是连续三个月下跌後首次增加。2012年1月末财政性存款余额为2.97万亿元人民币，当月增加3,503亿元，表明同样数量的流动性被抽离商业银行体系。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐