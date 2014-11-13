香港《信报》：汇率强弱讲条件 劣币良币话美元

（11月13日社评）

踏入下半年，美滙指数一升再升，四个月间涨近10%，兑日圆周内一度迫近一一六，创七年新高。圆滙江河日下，兑港元跌穿七算，港人游日意欲高涨。

投资者最想知道的是，美元强势能维持多久、还有多大的上升空间？换个形式来问：美元能重演上世纪80年代首五年，又或90年代后五年的大强势吗？

影响币值强弱的因素不外有三：一、经济荣辱；二、资金流向；三、利率差距。单单拥有一项优势，不足以支持一国货币的长期表现。然而，集两项或以上优势于一身，货币强势往往可维持多年，直至新的形势出现。

正如前述，美元近三十余年的两次大升浪，分别见于80年代首五年，以及90年代后五年。监「古」有助辨今，对上两次美元大强势背后的成因，扼要检视大有必要。

「牛仔总统」列根于上世纪80年代初上台，奉行供应面经济学（supply-side economics），着力减税，山姆大叔实行的是扩张性财政政策。其时替联储局掌舵的伏尔克下了大决心降服通胀，美国遂出现财政与货币政策一松一紧的局面，两者对美元皆能产生支持作用。

美元第二波大升浪，发生于克林顿执政的90年代中后期。与列根时代美国财赤急剧恶化南辕北辙，克林顿最为人津津乐道的政绩，是美国联邦预算在他治下扭亏为盈。

以今天的形势而论，美国经济相对欧日强劲，外来直接投资（FDI）和目标对准证券市场的资金流入明显增加，配合息差因素，说美元集三大有利条件于一身，并不为过。

然而，有一点必须注意：美滙近期转强跟以往最大的分别，在于美国的贸易对手着力弱化本国货币，主要目的不在刺激出口而在抗衡通缩，这是历次美元升浪从未见过的「新现象」。那等于说，美滙强势能维持多久，除了取决于经济底气强弱、资金流向和息差三大因素外，还得加上源于美国内部的通胀动力，是否足以抵销美元转强为美国经济带来的通缩（或低通胀）压力。

答案若是否定的话，投资者对美元升势的持久力以至美息去向，恐怕都得重新估计。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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