《热点透视》汇率基准改革任重道远 FSB的几条建议远远不够

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik

路透伦敦9月30日 - 全球监管机构正在提出意见，希望改革受到普遍使用的汇率基准，这些基准因被指受到操纵，正陷于全球调查的漩涡当中。对于汇率基准用户而言，资产管理公司、企业以及银行的要求各不相同，为平衡这些要求，金融稳定委员会(FSB)做了相当多的工作。但这些还远远不能杜绝那些不正当的汇率活动。

FSB负责各国金融监管当局的全球协调工作，其周二的建议包括将确定基准汇率的交易窗口期从一分钟延长至五分钟。这会加大操纵汇率的难度。该报告还提议在计算汇率时采用更广泛的数据，并对承担风险参与处理基准汇率交易单的银行给予补偿。

这些建议算不上特别彻底，无法让心怀鬼胎的鲁莽交易员根除图谋不轨的念头。FSB甚至还暂时搁置了稍早意见征求阶段提出的一个想法--成立一个“全球性部门”，用于撮合所有基准汇率交易单，使之与其他汇率交易有所区隔。相反，FSB选择等待，以观望这场由行业主导的创新行动将会如何发展。

因此，对于那些希望更严格控制基准汇率设定过程的用户而言，这些建议可能还差得远。而另一方面，一些银行又会觉得这些建议过头，担心“定盘窗口期”延长将加大参与处理基准汇率交易单的风险。不过这些提议没有为改变而大肆改变，不乏可取之处。

FSB自己也承认，他们的提议只能做到这些。虽然该机构规定了外汇交易员行为标准以及为客户交易保密的斟酌处置权，但它同时也指出，现有的行业行为守则已经对这些领域的某些地方有所规定。因此FSB表示，它所制定的准则要在法律上可执行，可能还需要一些“立法或直接监管行动”。

英国希望将伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵行为定性为刑事犯罪的法律，扩大适用范围至另外七项金融市场指标的操纵行为，其中就包括操纵全球汇率基准。从2016年开始，欧盟立法将把操纵金融市场基准指标的行为定为犯罪。而后征收的惩戒性罚款，也会促使银行确保自己在企业文化与合规方面尽量符合最高的标准。

要打消所有人操纵外汇市场的念头，仅靠FSB的建议还远远不够。(完)

(编译 郑茵)

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