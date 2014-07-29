汇改使人民币汇率成为灵敏的国际国内因素风向标--招商证券

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透北京7月29日 - 中国招商证券最新研究报告指出，汇改后央行减少对外汇市场的干预，使得人民币汇率能够更为灵敏体现国内和国际因素的变化，汇率有条件取代外汇占款成为新的国际资金流动风向标。
报告认为，央行退出外汇市场的日常干预，带来两个重要的变化，一是外汇占款的波动率下降，二是人民币汇率的波动率上升。今后外汇占款低速增长将成为常态，这在6月份外汇占款-883亿元人民币上有所体现。
“国际国内因素的冲击由过去主要在外汇占款上面体现，现在主要在人民币汇率上面体现。”报告指出。
而对于6月份央行外汇占款数据和外管局结售汇数据方向相左的矛盾，报告尝试做出三点猜测，一是数据录入外管局和央行统计报表上存在时间差异，二是银行自身购汇，三是其他机构（类似金砖国家应急储备等组织）购汇，但结售汇尚未统计。
报告表示，这三点猜想都需要等候进一步的验证，但数据虽然存在“打架”的现象，也并不能认为有资本外逃的情况出现，因需要把个人和企业外币存款、金融机构综合头寸等存量变化也要考虑在内。
对于外汇占款低速增长成为常态对货币政策的影响，报告认为一是央行需要寻求新的基础货币供应方式，二是央行只有向市场主动提供流动性的时候，才能更有效施加其对利率水平的影响。
中国国家外汇管理局数据显示，6月代客结售汇顺差152亿美元，较5月回升，并为三个月新高；同期银行代客远期净售汇27亿美元，为19个月来首次转为净售汇；同期全部金融机构外汇占款减少882.8亿元人民币，不仅为连增10个月后的首次下降，亦创下两年半以来的最大单月降幅。（完）
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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