焦点：美汇率报告指人民币仍被大幅低估 警告欧洲勿过度依赖出口

路透华盛顿4月9日 - 美国财政部周四发布的半年度汇率政策报告称，中国人民币汇率仍被大幅低估。报告还警告欧洲不要过度依赖出口来提振增长，敦促决策者更多地使用财政政策，并称德国需求的增强至关重要。

财政部在提交给国会的这份报告中，列出了在下周国际货币基金组织(IMF)华盛顿会议上对外国决策者所要施压的立场。

其中一项就是，美国对欧元区经常帐盈余上升保持警惕。

财政部指出，欧洲央行正采取强有力的举措来提振区内经济，令欧元贬值并使欧元区出口商品更有竞争力。

欧洲在政策组合中增加投资和经济改革，“将能避免增长过度依靠对外行业的风险，”财政部称。

尽管欧洲增长最近出现好转迹象，但仍是全球经济的薄弱环节。

该地区经常帐盈余的成长很大一部分来自德国，德国经济又受出口推动。美国财政部称，德国包括消费品支出和投资在内的需求增强“至关重要”。

华盛顿还称人民币被“大幅低估”，不过表示北京对汇率的干预力度看来不像过去那样大，最近还抛售外汇推升人民币汇率。

这一半年度报告检视了美国主要贸易伙伴的经济和外汇政策。

该报告没有正式指出任一国家为汇率操纵国，自1994年以来一直没有这样做过。

美国财政部确实对韩国措辞强硬，要求其把汇市干预降到最低程度。财政部称，其已就汇率问题“加强”与韩国的接触。

在日本政府持续采取激进措施以使经济摆脱几十年来的通缩阴影之际，美国似乎更加担心日本前景，警告日本官方避免过度整顿财政，切勿过度依赖货币政策。

财政部称，“过度依赖货币政策，...将使日本经济复苏及摆脱通缩的努力面临风险，并可能产生负面影响。”(完)

(编译 徐文焰/王丽鑫/于春红; 审校 张荻/李爽)

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