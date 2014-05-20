4月代客结售汇顺差环比降八成 打击跨境套利显威力

路透北京5月20日 - 人民币贬值高潮迭起的4月，终令跨境贸易套利的热钱受到惊吓。

中国外管局周二公布的最新数据显示，4月代客结售汇顺差仅79亿美元，较上月下降逾八成

，并创出九个月来的新低；同期银行代客远期净结汇也仅15亿美元，创出18个月来的新低。

为打击跨境贸易套利，央行主导的人民币贬值自2月底开始启动，4月则达到此轮贬值的

高潮，人民币兑美元现货CNY=CFXS则在当月的30日创出18个月的盘中新低，至6.2676。

受此轮人民币贬值的影响，许多境内外通过“内保外贷”套利，并建立人民币多头部位

的投机者，不得不平仓出局。

刊登在外管局网站的数据显示，今年4月，银行结售汇顺差97亿美元。但截至4月末的远

期累计未到期净结汇量为525亿美元，环比相差不大。

数据显示，今年4月，境内银行代客涉外收付款顺差37亿美元。1-4月，银行代客累计涉

外收付款顺差493亿美元。

此外，外管局并称，其将于2014年5月1日启用《涉外收支交易分类与代码（2014版）》

。涉外收付款明细数据口径相应做出调整，并追溯更新已发布历史数据。具体调整说明详见

银行代客涉外收付款数据表注释。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:

14年4 3月 2月 1月 13年1 11 10 9月 8 7

月 2月 月 月 月 月

代客结售汇净额 79 411 459 763 328 451 392 317 94 26

（亿美元）

以亿元人民币计 489 2,521 2,805 4,658

代客收付款顺收 37 54 136 313 83 283 289 126 50 -1

（亿美元） 4

以亿元人民币计 230 329 831 1,911

代客远期结售汇净 15 27 227 254 184 204 130 180 93 26

额（亿美元）

以亿元人民币计 91 165 1,390 1,548

远期累计未到期结 525 584 679 591

售汇净额（亿美元

）*

以亿元人民币计* 3,232 3,593 4,158 3,607

注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变

化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和

银行结售汇综合头寸变动等。(完)

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进/林高丽)

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