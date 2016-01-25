焦点：汇率锚松动令A股春季行情失约 私募基金建议蓄势静待底部明晰

作者 林琦

路透上海1月25日 - A股市场今年未能出现以往每年都有的春季行情，却迎来令人心痛的“大熊”。不少私募基金经理开始反思这个变故的原因，较为统一的观点就是人民币汇率贬值预期。

在汇率稳定升值的环境中，A股似乎与全球市场脱节，经常出现独立走势。但是在全球经济一体化及人民币国际化的大趋势中，A股市场增添了一个大变量--汇率。不少私募基金资深人士认为，目前市场不确定因素较多，市场底部尚不明确。投资人需耐心等待，积蓄力量，在A股走出“市场底”后再出手。

他们指出，中国经济转型道路已清晰，供给侧改革亦将进一步深化，这将是今年投资策略的主轴，成长股仍是未来明星股的摇篮。

“汇率在没有松动之前，A股可以不管全球市场的风浪而按照自己的节奏来，但8月份汇率锚松动后，A股就不再是完全独立的市场，而成为了全球市场的一部分。”私募基金源乐晟投资公司的管理合伙人、投资经理杨建海对路透表示。

自1月4日开市以来，沪综指.SSEC经历了一轮快速下跌，三周内沪综指累计跌幅达18%。同期，香港恒生指数.HSI下跌13%，日经指数.N225跌了11%，美国道琼斯指数.DJI下跌近8%。

他指出，过去十几年，不管处于牛市还是熊市，A股多年来大概每年都会出现春季行情。主要原因是每年年初国内流动性偏宽松，同时这段时间处于业绩和政策真空期，有利于多头。但是汇率锚松动后，A股就不再是完全独立的市场，成为全球市场的一部分，这就需要A股投资人具备更广的全球视野。

进入新年后，人民币兑美元汇率贬值突然加快，在岸人民币兑美元CNY=CFXS最低至6.5956，跌幅超1.5%。而去年全年的跌幅为4.46%，这是有纪录以来最大年度跌幅。虽然近期人民币汇率开始走稳，但外界对于人民币贬值的预期仍没有变化，例如花旗近日认为人民币兑美元汇率将阶梯式下跌，年底至7.2，意味人民币将进一步贬值约9%。

无疑，近期的人民币汇价突然下跌及衍生的贬值预期，令广大投资人心中无底，因为汇率贬值不仅将加速资本流出国内，亦会影响到宏观政策及股市资金面。

私募基金博道投资高级合伙人、股票投资总监史伟解释称，若人民币汇率存在较大贬值压力，会对中国央行的货币政策有一些扰动，货币宽松程度有可能达不到预期，给股市带来一定的下跌压力。

据朝阳财富基金研究中心上周六在中国私募基金风云榜颁奖盛典上发布的报告，去年私募股票策略基金平均收益达29.39%，要优于同期公募股票型基金的11.22%。泽泉投资、和聚投资、展博投资、博道投资、源乐晟等十家私募基金管理的产品入选去年最受欢迎的股票型理财产品，其中泽泉旗下景渤财富基金去年收益率高达245%。

经过两年的快速发展，中国私募基金业已成为国内资本市场上一只不能小视的力量，其管理资金规模超过4万亿元人民币。据中国证券投资基金业协会数据，截止去年底，管理规模超过100亿元以上的私募基金已有87家，管理规模在50-100亿元有99家。

**宽幅震荡，蓄势待发**

对于今年的投资策略，私募基金观点相似。私募基金合聚投资的执行合伙人于军总结为：“宽幅震荡，积蓄力量，寻找机会”。

他认为，上半年A股市场还有一些不确定因素有待明朗化，例如汇率走向、供给侧改革的具体政策细节等，股市走势总体表现为宽幅震荡。一旦这些市场担忧的因素明朗后，投资机会就将来临。

史伟指出，目前的经济形势和流动性格局与1998-2001年那时有点类似，都是经济不太好，流动性较充裕的格局。不过那时A股出现过阶段性行情，甚至在2000年出现牛市，所以在现在环境下，并不支持A股出现大熊市，投资者不用太过看空。

不过，他认为股市向上亦有阻力。他说，从估值模型来看，作为分子项的业绩，今年上市公司盈利能力较弱，甚至有可能同比下行，而分母项上，无风险利率可能还会下行，但下行幅度将弱于去年。这两点决定了股市的表现应不如去年。

“若是大范围不看空，向上又有阻力，定性16年的股市是宽幅震荡。”史伟表示，今年他的投资策略就是：有调整时敢于买入，适当时做些波段。

对于市场底的具体位置，私募基金经理们都不愿直接预测，有些基金经理坦言底部很难预测，因为底部形成取决于多方面因素，例如海外金融市场形势、国内政策面、市场情绪等。

在板块或个股选择上，杨建海指出，在风险偏好尚未修复前，可以关注一些业绩增长不错且估值能够接受的个股，也可关注有色、化工、煤炭、钢铁等行业中估值低、有基本面支撑的公司，冀望供给侧改革的贯彻落实给这些行业带来红利。当然，成长股中兼具成长性和外延扩张题材的个股亦可关注。

史伟则看好服务业。他认为，按日本等发达国家经验，中国的服务业将迎来一个快速发展期。可作例证的是，影视传媒作为国内服务业的一大类别，这几年发展就很快。相信未来国内医疗服务、教育服务、体育等有可能都会进入快速增长阶段。

“中国的改革和转型是很明确的，所以未来机会在成长股。”于军认为，“未来几年， 信息、高端装备、新能源、节能环保、大健康、新型服务业，大机会肯定在这里。”（完）