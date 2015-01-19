香港《经济日报》：黑天鹅乱飞 提防中冷箭

（1月17日财经评论）

林瑞芬

外围金融及外滙市场动荡，恒指昨收报24,103，跌1%；国指收报12,076，跌0.9%，大市成交额949亿港元。技术上，本周恒指升穿24,200密集阻力位，但未能大幅抛离，显示上升动力有限，短期上升水位不多，若港股随外围回调，恒指23,300会是短期关键支持参考。新一年度，黑天鹅事件随时出现，瑞士央行突然与欧元脱鈎，同时宣布减息，导致外滙市场如坐过山车，美股亦连跌五个交易日。瑞士央行此举预示欧洲央行将快会公布量化宽松计划，新一年加入量宽行动的还有印度，本周宣布将基准利率——回购利率下调25个基点。埃及央行，亦意外宣布降息50个基点，基准利率降至8.75%。

至于香港上市的房企佳兆业(1638.HK)酿成的危机每天都在深化，周四市场热传深圳地产业整肃风暴或短期拉开，市场风声鹤唳，部分小型地产股亦中箭倒下。如地产业要整肃的话，又何止深圳，又何止这些小型地产企业，内房股风暴一旦蔓延至行内巨企，有可能酿成另一件黑天鹅事件。从龙头中国海外(0688.HK)都被传有楼盘被封，致股价一度急跌逾7%，低见23.5港元，午市公司已就事件解读，有关房产的所有单位均已出售及交付给买家，股价跌幅才收窄至2.8%，收报24.55港元，后市要稳收于24港元楼上，失守则向淡。至于内房小、中型股份，目前就无不受拖累，中国内地房市似已步入中期调整浪，正如去年强调汰弱留强战，实力不足者一旦出现财困问题，想博反弹亦不容易！

从以上事件看来，金融市场变幻是永恒的硬道理，冷箭难防，赢输多少也要讲一些运气的配合，赢就谷输就要缩！欧洲央行下周推量宽近尘埃落定，但月内还有一只黑天鹅潜伏。希腊大选提前到1月25日举行，多项民调显示民众反对紧缩和改革、要求减免债务的激进左翼联盟（Syriza）支持率领先执政的亲欧派新民主党（ND），局势变化难料。选举结果：一是Syriza胜选，但拒绝紧缩，亦不脱欧，寻求谈判妥协。二是ND胜选或Syriza胜选但组阁失败，ND主导成立联合政府，继续紧缩。三是所有党派组阁失败，重新大选。四是Syriza胜选，成立联合政府，保持强硬手段，推动债务违约，希腊脱欧。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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