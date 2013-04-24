《路透精英汇》中国经济增长放缓 加深市场不确定性

焦点：日本央行乐观评价国内经济 尽管特朗普不确定性令人担忧
路透东京4月10日 - 日本央行对国内各地区经济的评估为近十年来最为乐观，尽管部分企业警告称，有关美国总统特朗普贸易政策的不确定性可能影响资本支出计划。
路透纽约4月23日(记者 Wanfeng Zhou) - 基金经理在路透外汇精英汇上表示，对中国经济硬着陆的担心已有所减退，但近期中国经济数据令人失望，表明中国经济增长可能会逊于预期。
中国经济放缓，加上欧元区经济前景恶化，以及美国削减政府支出，可能促使投资者避免风险较高的投资，通过美元和日圆资产寻求避险。
周二公布的汇丰中国4月制造业PMI初值回落，新出口订单下滑是主要拖累；此前中国已公布第一季经济增长率意外放缓至7.7%；且3月中国发电量增幅为六个月最为疲弱。
梅隆资本（Mellon Capital）资产组合管理负责人Vassilis Dagioglu周一在路透外汇精英汇上表示：“尽管我们知道，中国经济增长率很可能达到7-8%，但还是有低于该水准的风险。”
世界银行将中国2013年国内生产总值(GDP)增长率预测值下调0.1个百分点，至8.3%。而中国官方经济增长率目标则为7.5%。
外汇对冲基金FX Concepts董事长John Taylor也表示，中国用电量较低，亦进一步证明中国经济在放缓。
Taylor并指出，最近石油和铜等对经济增长高度敏感的大宗商品价格下滑，表明市场对全球经济忧心忡忡。
但基金经理们指出，尽管第一季中国经济增速放缓至7.7%，还是远高于其他主要经济体。中国正在刺激内需、调整经济结构，且全球经济对中国经济的依赖度有所下降。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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