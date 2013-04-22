《路透峰会》日圆兑美元不太可能跌至110日圆--富国生命投顾社长

* 美元/日圆不太可能涨至110日圆--富国生命投资顾问社长

* 日经指数可能保持在当前水准附近，直到7月参议院选举

路透东京4月22日 - 一家大型日本基金管理公司认为，由于全球经济前景仍然不确定，而且日圆贬值导致海外制造成本上升给出口企业带来麻烦，日圆兑美元不太可能跌至110日圆。

富国生命投资顾问社长樱井佑记表示，如果持续有迹象显示中国经济成长停滞、美国经济复苏不振且欧元区动荡，则凭藉日圆的避险地位，甚至可能抹掉兑美元最近录得的20%跌幅。富国生命投资顾问管理着160亿美元的资产。

虽然樱井佑记表示预计日圆兑美元目前将保持在97至98日圆左右，但他认为不存在普遍有利于日本企业的“理想”汇率水准。他认为，与日圆的相对强势或弱势相比，日本企业更担心的是汇率波动。日圆兑美元 周一上午报99.84日圆，逼近100。

“从个人角度来看，我不相信疲弱日圆会给日本经济带来很大好处，因为大量日本企业为了应对强势日圆都已把制造业务转移到了海外。”

樱井佑记认为，日圆走软的一个积极影响可能是心理上的--如果投资者和公众把日圆走软归功于首相安倍晋三主张的激进货币与财政政策。

“尽管他知道，疲弱日圆与日本经济走强没有直接关系，但他要向外界发出信息，表明日本将再度复兴、他可以改变形势、他能够改变日本经济的走向。”

樱井佑记表示，日经指数 可能保持在目前水准直到7月。预计参议院将在7月举行选举，外界预期安倍将在这次选举中获胜。日经指数周一收高1.9%至13,568.37点，接近五年高点。

日经指数去年11月以来累计上涨50%以上。虽然日本股市投资者可以继续为此兴高采烈，但樱井佑记表示，日本政府公债持有者对于日本央行的货币政策却不太满意。

**“大材小用”**

日本央行4月4日祭出惊人之举，新总裁黑田东彦宣布计划在不到两年时间内向经济挹注1.4万亿(兆)美元，与此同时使基础货币规模增加近一倍，至2.9万亿美元。

“黑田东彦的惊人之举...根本就是杀鸡焉用牛刀，”樱井佑记称，并补充道，采用规模较小，更加频繁的干预措施或许更加有效。

“对于(黑田东彦)的言论，让我感到困惑的是，他表示自己暂时不会采取任何行动。这意味着他已摊出手中所有的牌。对央行来说，这不是个好的策略。”、

樱井佑记表示，黑田东彦的积极货币政策让机构投资者陷入“两难”。

他称，日本央行似乎暗示投资者应该把资金从日本债券挪到海外债券上，但这样一来投资者将很容易受到汇率波动的冲击。

樱井佑记指出，尽管愿意投资海外的投资者可能会从风险较低的美国、加拿大和德国债券中获得安慰，但规模较小的本地机构和农村银行将会受到日本央行行动导致的日本债市流动性不足的打击。

樱井佑记还质疑日本央行在两年内实现2%通胀率目标的决定，此目标已成为黑田东彦和安倍晋三的永久牵制。

“目的应该是为了让经济健全复苏，而不是通胀率在两年内达到2%...看看英国吧：虽然通胀率为2%，但经济形势糟糕。”

不过，樱井佑记认为，如果飙涨的日本股市促使企业加薪，鼓舞消费者积极消费，那么日本经济可能纯粹因为安倍经济学预期而改善。

“目前实体经济和市场走势脱节，”他称。