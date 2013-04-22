《路透峰会》日圆兑美元或触及105--外汇交易基金Rhicon

* 美元/日圆未来几个月或升至105左右

* Rhicon在1月中之前解除了日圆空仓

* 市场对日本资金流出的预期过度

路透新加坡4月22日 - 外汇交易基金Rhicon Currency Management一投资经理称，日圆兑美元看来势将进一步下跌，可能触及105，但不大可能像到目前为止这样几乎畅通无阻的下降。

“跌至105左右是很可能的，”Rhicon Currency Management董事总经理Christopher Brandon称，该基金管理约3.5亿美元资产。

“不过我认为这可能导致美元全线上扬，美元/日圆比该水平更高，”Brandon在路透外汇峰会上被问及今年美元兑日圆前景时称。

美元兑日圆 本月触及四年高位99.95，此前日本央行公布激进的货币激励政策，承诺在不到两年内向经济注资1.4万亿美元。

这推动美元兑日圆相比11月中时上涨约25%。

日圆走软的趋势现在似乎已经根深蒂固，美元兑日圆跌回83日圆下方看来“极不可能，”Brandon称。

但此后日圆跌势不大可能像到目前为止这样直线下跌，Brandon称。

“市场对资本流出日本的预期略微过度，”Brandon称。

分析师称，日本央行大规模激励政策可能最终促使人寿保险商等日本投资者增加对海外高收益资产的投资。

不过截至目前，日本资本流动数据没有迹象显示日本央行激进的激励政策导致日本投资者匆忙买进海外资产。4月前两周他们反而将资金汇回国内。

“如果你观察人寿保险商等的投资决定，变化缓慢得多，”Brandon称，并表示Rhicon过去几周试图做多日圆。

“我想尽管我们将看到日圆持续承压，但不会像过去那样直线下跌，”Brandon称。(完) (编译 王丽鑫； 审校 程琳)