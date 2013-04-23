《路透峰会》离岸人民币期权交易明显升温--外汇主管

路透伦敦4月23日 - 全球外汇交易主管们周一表示，离岸人民币期权交易明显升温，因中国提高人民币交易自由度。

野村的外汇交易全球主管Jai Rajpal以及德意志银行的全球外汇交易主管Kevin Rodgers在路透汇市峰会上指出，人民币期权市场未来几年将出现持续增长。

“我们的人民币期权交易在外汇衍生品交易中...已经从七八年前无关紧要的角色变成重要组成部分，”Rodgers称。

德意志银行是全球外汇交易市场的佼佼者。根据研究公司Greenwich Associates在3月发布的调查，德意志银行在该市场的份额达10.7%。

日本主要投行--野村也发现客户对人民币期权市场的兴趣升温。

“我认为离岸人民币的波动率市场将会非常活络。亚洲以外投资人一直急欲买进人民未来升值走势的契机，”Rajpal表示。

法国巴黎银行现汇交易全球主管Bob De Groot表示，市场对人民币期权的兴趣非常高。

人民币在全球外汇市场份额提高，直接结果就是对离岸人民币期权产品的需求上升。但以每天约100亿美元的成交量来看，在日成交量达5万亿(兆)美元的市场上占比仍很小。

但汇丰控股的外汇交易全球主管说，自2010年起离岸人民币期权成交量已经翻倍，而且预计2013年将持续这一趋势。