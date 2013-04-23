《路透峰会》离岸人民币期权交易明显升温--外汇主管

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透伦敦4月23日 - 全球外汇交易主管们周一表示，离岸人民币期权交易明显升温，因中国提高人民币交易自由度。
野村的外汇交易全球主管Jai Rajpal以及德意志银行的全球外汇交易主管Kevin Rodgers在路透汇市峰会上指出，人民币期权市场未来几年将出现持续增长。
“我们的人民币期权交易在外汇衍生品交易中...已经从七八年前无关紧要的角色变成重要组成部分，”Rodgers称。
德意志银行是全球外汇交易市场的佼佼者。根据研究公司Greenwich Associates在3月发布的调查，德意志银行在该市场的份额达10.7%。
日本主要投行--野村也发现客户对人民币期权市场的兴趣升温。
“我认为离岸人民币的波动率市场将会非常活络。亚洲以外投资人一直急欲买进人民未来升值走势的契机，”Rajpal表示。
法国巴黎银行现汇交易全球主管Bob De Groot表示，市场对人民币期权的兴趣非常高。
人民币在全球外汇市场份额提高，直接结果就是对离岸人民币期权产品的需求上升。但以每天约100亿美元的成交量来看，在日成交量达5万亿(兆)美元的市场上占比仍很小。
但汇丰控股的外汇交易全球主管说，自2010年起离岸人民币期权成交量已经翻倍，而且预计2013年将持续这一趋势。
汇丰控股称，预计未来三年中国全部贸易的30%将以人民币进行结算，令人民币成为全球贸易中使用的前三大货币。(完)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。