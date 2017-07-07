美元承压于美联储内部分歧--FXTM富拓

路透香港7月7日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

金融市场对FOMC于6月份鹰派会议纪要反应平淡，投资者重新评估决策者们表达的不一致信息。会议纪要显示FOMC委员会对缩表时机有明显分歧，对通胀前景看法也愈加不一致。美联储鹰派认为经济能应对加息，低通胀时期是“暂时性”的，而鸽派表达了对近期通胀继续疲软的担忧。FOMC委员们也讨论了可能实施的财政和政府政策及其变化的不确定性。

总而言之，那些希望从FOMC于6月份会议纪要中获得一些鼓舞和进一步线索、看涨美元的投资者未能如愿，这反映在价格走势中。美联储有能力缩减资产负债表并在今年加息吗？时间会说明一切，这取决于美国经济数据是否能企稳以及当前疲软时期是否确实是“暂时性”的。

**金价处于紧要关头**

由于6月份FOMC会议纪要未能支持美元，甚至令投资者感到困惑，金价上涨。FOMC委员们对通胀和缩表时间的看法不一致引发了人们对美联储真正实施加息能力的质疑。围绕朝鲜的地缘政治局势紧张也提振了避险需求，金价波动于1,225美元附近。长期的不确定性可确保黄金市场仍获支撑，多头正在应对短线波动。不过，只要金价仍在1,240美元以下，那么仍面临下行风险。若金价跌破1,220美元，则可能下探1,214美元。

**WTI 原油**

周四，WTI原油市场小幅走高，API数据显示美国原油库存意外下降。监于供应过剩问题仍严重拖累市场人气且很明显欧佩克对行业不再有压倒性的话语权，因此供过于求仍是挥之不去的主题。这也意味着欧佩克重获市场份额的不懈努力面临被减产协议以外石油生产国所抵消的风险。投资者关注EIA即将公布的每周原油库存数据，若库存增加，WTI油价面临进一步压力。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。