调查：2014年外汇调查中预测最准确的机构认为美元将持续上涨

路透3月4日 - 去年路透外汇调查中预测最准确的机构认为，美元持续处于主导地位，以及全球央行宽松政策过度，将使主要货币在2015年窄幅波动。

过去六个月，美元指数几乎是一口气上涨了16%，因预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将自2008年12月以来首度升息。

但涨势在上个月戛然而止。

问鼎去年StarMine外汇分析排行榜榜首的4CAST旗下研究主管Paul Bednarczyk预计，随着美国以外地区放松货币政策，导致大多数其他货币兑美元走低，美元将恢复涨势。

“我们仍认为美元处境良好，尤其是考虑到油价依然较低，因此美元只会延续去年的基调。商品货币料将迎来极为波动的一年。”

布兰特原油期货LCOc1在2014年下半年累计跌逾50%，推动加元CAD=和澳元AUD=等商品货币下挫近五分之一。

当被问道这样的跌幅是否令其感到意外时，Bednarczyk回答道，“有一点。我认为加元压力最大。我们有很好的理由‘抛售加元’。”

美联储和英国央行预计仍是仅有的几个会很快收紧政策的主要央行。加拿大、瑞士、印度和澳洲等央行却一直在稳步降息。

但过去两个月能源价格温和反弹，却并未说服分析师调高对这些货币的预期，他们在最新的调查报告中基本上仍维持预期不变。

美元今年将进一步上涨，这一点基本没什么疑问。据Bednarczyk称，欧元暂时将回落，受欧洲央行本月启动每月购债600亿欧元的计划影响。

但最新路透调查显示，分析师普遍认为欧元跌势已临近尾声，美元全线坚挺将只会让欧元在未来一年进一步小幅下跌。

Bednarczyk表示，欧洲央行总裁德拉吉的计划是否能够成功提振通胀尚不明朗，这突显出欧洲央行与美联储计划间的差异，美联储在逾六年时间里注入近4万亿(兆)美元。

Bednarczyk预计，欧元将继续下跌，兑美元12个月后将达1.03。(完)

(编译 许娜；审校 孙茉莉)

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