美元受美国数据拖累跌至八周低点 交易商聚焦联储声明

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约4月28日 - 美元周二跌至八周低点，因今日美国公布的消费者信心数据疲弱，且在美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布货币政策声明前投资人表现谨慎。声明可能巩固美国将较最初预想更迟缓升息的观点。
预计美联储周三将维持利率不变，但主要焦点是声明。
美元在过去六周下挫4%，因在美国公布了一系列疲弱数据，引发对美国经济成长正停顿下来的担忧后，美联储6月升息的预期消退。但许多市场人士仍预计美联储将在9月升息。
周二美国经济咨商会报告显示，4月美国消费者信心指数意外下滑，进一步打压美元。
美国经济谘商会周二公布，4月美国消费者信心意外回落，降至95.2，为去年12月以来最低。3月数据被上修至101.4，初值为101.3。分析师预估中值为102.5。
Forex.com称，此次数据较预期的差距为2010年6月来最大。
“尽管消费者信心数据令美元多头震惊，但只不过是延续了美国数据令人失望的趋势，”Forex.com高级技术分析师Matt Weller称。
纽约尾盘，美元指数.DXY跌0.7%，报96.115，盘中曾跌至3月5日来最低的96.011。
得益于美元颓势，欧元兑美元EUR=升0.8%，报1.0973美元，稍早升至4月6日来最高的1.0990美元。
欧元还受助于对希腊可能能获得进一步援助的希望。希腊政府周一调整了其同国际金主磋商救助的团队，令希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在谈判过程的影响力将降低。
希腊总理齐普拉斯称对在5月11日欧元区财长会议前达成协议有信心，5月12日希腊必须向IMF偿还7亿欧元贷款。
澳元兑美元AUD=涨幅最大，劲升2.0%，报0.8013美元，稍早升至三个月高位。铁矿石价格上扬令投资人对澳洲央行下周不会降息的预期升温。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0980 1.0886 +0.86 -9.23 1.2097
美元/日圆 JPY= 118.84 119.03 -0.16 -0.70 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 130.49 129.59 +0.69 -9.86 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9551 0.9547 +0.04 -3.92 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5336 1.5234 +0.67 -1.52 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2033 1.2085 -0.43 +3.57 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.8022 0.7856 +2.11 -1.79 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0491 1.0395 +0.92 -12.76 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7158 0.7146 +0.17 -7.70 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7714 0.7641 +0.96 -1.06 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 7.6380 7.7250 -1.13 +2.22 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.3870 8.4045 -0.21 -7.22 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.5134 8.5966 -0.97 +9.21 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3574 9.3674 -0.11 -1.18 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军/张荻; 审校 母红/龚芳)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。