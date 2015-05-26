美元上涨超过1% 受美国经济数据推动

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月26日 - 美元兑一篮子主要货币周二攀升超过1%，扩大近期升幅，因经济数据强劲，提振美国联邦储备委员会(美联储/FED)在今年升息的预期。
美元兑日圆攀升至近八年最高水准，且将欧元压低至1.09美元以下，为一个月来首见。投资者对希腊财政危机的担忧，原本已拖累欧元下跌。
美元兑一篮子六种主要货币最新上扬1.31%，势将录得约两年来最大单日升幅。
美元周二延续始于上周的涨势，当时美国公布核心通胀意外攀升，且美联储主席叶伦称，美联储很可能在今年底前升息。
美元兑日圆升穿长期阻力位，并突破123日圆，至2007年7月来最高123.32日圆，此前美国政府公布，4月美国企业投资支出计划连续第二个月稳步增长。
美国商务部周二公布，4月扣除飞机的美国非国防资本财订单较前月上升1.0%，3月被上修至增长1.5%。
周二公布的其他数据也暗示美国经济成长，且美国处于升息轨道之上，这些数据包括5月美国消费者信心上升，4月新屋销售意外强劲增长。
“美国利率看来将上升，这支撑美元兑日圆，”Action Economics汇市研究部董事Ron Simpson说。
欧元兑美元最新下跌1%，报1.0873美元，接近日内低位，交易商称，对希腊的担忧加重和德国公债收益率回落，使美元相对较有吸引力。
“没有人知道将会发生什么，”Simpson说，“因此，短期来看欧元上行将受限。”
希腊和欧盟财长试图缓和市场对希腊是否能偿还一笔在下周到期的国际货币基金组织(IMF)贷款的担忧。希腊政府重申，该国会尝试偿还贷款，希腊财长瓦鲁法基斯表示，对希腊和债权人将在6月5日前达成协议，避免违约充满信心。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0873 1.0975 -0.93 -10.12 1.2097
美元/日圆 JPY= 123.08 121.55 +1.26 +2.84 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 133.84 133.40 +0.33 -7.55 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9529 0.9446 +0.88 -4.14 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5380 1.5465 -0.55 -1.24 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2432 1.2309 +1.00 +7.01 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7734 0.7822 -1.13 -5.31 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0362 1.0370 -0.08 -13.84 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7065 0.7093 -0.39 -8.90 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7229 0.7303 -1.01 -7.28 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 7.7505 7.6362 +1.50 +3.73 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.4319 8.3876 +0.53 -6.72 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.4743 8.4148 +0.71 +8.71 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2139 9.2362 -0.24 -2.69 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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