美元兑日圆触及八年高位 欧元小涨

路透纽约5月27日 - 美元兑多数主要货币周三上涨，兑日圆触及八年高位，因有迹象显示美国经济将在第一季滑入低谷后反弹，引发市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在今年稍晚升息。

欧元兑美元从一个月低点回升，此前有报导称，希腊和债权人就释放希腊余下救助资金，避免违约的协商取得进展，接近达成协议。

日圆的自动止损卖单被触动，也燃点美元涨势。交易商称，日圆兑美元交投在相对狭窄的区间内。

“我们突破一技术形态，因为美元普涨，”Brown Brothers Harriman & Co.首席全球汇市策略师Marc Chandler在谈到日圆时表示。

日本经济财政大臣甘利明周三表示，近期汇率波动反映美元涨势而非日圆跌势，但不乐见汇率迅速波动。他的言论，和之前日本财务省及日本央行官员的暗示一致。

交易商没有对甘利明的讲话作反应，美元兑日圆JPY=EBS在EBS交易平台触及123.875日圆的八年高位，最新上涨0.6%，报123.840日圆，今年迄今累积上涨3.5%。

不过，欧元兑美元的反弹力度温和，因欧洲官员淡化即将达成希腊债务协议的臆测。

“听取所有这些言论时都要打一个大大的问号，不过，当有迹象显示在向达成协议迈进时，总是对欧元有帮助，”野村证券国际汇市策略师Charles St. Arnaud说。

欧元稍早下跌，因欧洲央行计划加快购债进度，令市场对美元和欧元将出现平价的观点重燃。

在EBS平台，欧元兑美元EUR=EBS最新上升0.2%，报1.08925美元，稍早触及一个月低位1.0819美元。两周前欧元接近三个半月高位。

对美元的信心重燃，提振美元指数.DXY升至逾一个月最高97.775。最新上升0.1%，报97.371。

分析师表示，周二美国公布的核心企业支出、消费者信心和新屋销售数据好于预期，但未能重燃对美联储将在6月政策会议上升息的押注，但支持了美联储可能在今年底前升息的观点。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0903 1.0873 +0.28 -9.87 1.2097

美元/日圆 JPY= 123.65 123.08 +0.46 +3.32 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 134.78 133.84 +0.70 -6.90 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9490 0.9529 -0.41 -4.54 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5353 1.5380 -0.18 -1.41 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2450 1.2432 +0.14 +7.16 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7721 0.7734 -0.17 -5.47 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0350 1.0362 -0.12 -13.94 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7100 0.7065 +0.50 -8.45 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7263 0.7229 +0.47 -6.85 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.7610 7.7505 +0.14 +3.87 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.4687 8.4319 +0.44 -6.31 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5027 8.4743 +0.34 +9.07 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2790 9.2139 +0.71 -2.00 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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