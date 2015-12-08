美元兑石油相关货币攀升 但整体表现不一

路透纽约12月9日 - 美元兑石油相关货币周二大涨，兑加元CAD=D3触及11年高位，兑挪威克郎NOK=升至13年高位，对供应过剩和需求疲弱的担忧拖累油价跌至近七年低点。

油价下挫及金属价格疲弱，支撑了对依赖出口的经济体央行会祭出更多刺激措施，以压制本国货币来帮助出口商的预期。

“对商品货币而言，这是一场完美风暴，”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa表示。

美元兑加元CAD=D4触及1.3623加元，为2004年中来最高水准，美元兑挪威克郎NOK=劲扬1.5%，报8.8194克朗，为2002年4月来最高。

美国原油期货CLc1跌至2009年初来最低，今日结算价报每桶37.51美元，跌0.14美元。布兰特原油期货LCOc1跌至2009年2月来最低的39.81美元，周一两份合约都急挫6%，创2009年2月来最低。

澳元也维持防守状态，因中国的11月贸易数据未能缓解围绕中国经济放缓的担忧情绪。

澳元兑美元AUD=D4跌0.85%至0.7203美元，因本周铁矿石价格重挫及最新的中国数据打压澳元。

但整体而言，美元今日表现不一，兑日圆和瑞郎等避险货币下滑。美元指数.DXY跌0.2%，报98.445。

美元兑瑞郎CHF=跌0.75%，兑日圆JPY=跌0.3%。欧元兑美元EUR=在午后交易中一度升穿1.09美元，进一步从上周四欧洲央行下调存款利率幅度不及预期后触及的近七个半月低点反弹。

欧元兑美元尾盘升0.5%，报1.0887美元。

“市场认为我们只不过是在对10月中开始的走势进行修正，”Brown Brothers Harriman & Co.首席全球汇市策略师Marc Chandler表示，“这样的走势部分是被欧洲央行的政策预期激发，但市场布仓过于偏激无疑起到了推波助澜的作用。”

根据路透计算及商品期货交易委员会(CFTC)的数据，在欧洲央行货币政策会议前的几周，投机商已将美元的多头押注提升至八个月最高。

一些市场分析师原本预计欧洲央行将下调本已是负值的存款利率低至-0.5%，并增加购债规模，但他们的期望落空了。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0893 1.0835 +0.54 -9.95 1.2097

美元/日圆 JPY= 122.90 123.37 -0.38 +2.69 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 133.89 133.66 +0.17 -7.52 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9919 0.9997 -0.78 -0.22 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5006 1.5052 -0.31 -3.64 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3583 1.3493 +0.67 +16.91 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7214 0.7265 -0.70 -11.68 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0808 1.0836 -0.26 -10.13 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7254 0.7201 +0.74 -6.46 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6642 0.6638 +0.06 -14.81 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.7683 8.6559 +1.30 +17.35 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.5596 9.3820 +1.89 +5.76 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5101 8.5437 -0.39 +9.17 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2754 9.2577 +0.19 -2.04 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)