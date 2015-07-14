美元兑欧元和日圆走软 因零售销售数据意外疲弱

路透纽约7月14日 - 美元兑欧元和日圆周二下滑，因美国6月零售销售意外下跌，挫伤了对美国经济成长的乐观情绪，并令美国联邦储备委员会(FED/美联储)9月升息的前景蒙尘。

美国商务部公布，6月零售销售下滑0.3%，触及2月以来最低水平，因家庭减少购买汽车等商品，分析师之前预计，6月零售销售增长0.2%，5月数据被下修至增长1.0%，前值为增长1.2%。

继令人失望的非农就业报告和小企业信心骤降等数据公布后，又出炉了疲弱的零售销售数据，这暗示经济可能在第二季末失去了部分动能。

欧元兑美元纽约尾盘微升0.03%，报1.1004美元。欧元兑美元周一大跌1.5%。

美元兑日圆尾盘跌0.10%，报123.23日圆，盘中低见122.93日圆。美元稍早触及12日高位123.74日圆，因希腊退出欧元区这一最坏的可能性看来已经避免，日圆避险吸引力降低。

美元对英镑大跌近1%，英镑一度跳升至一周高位1.5638美元，因此前英国央行总裁卡尼警告，英国距离金融危机以来首次升息的时点越来越近。纽约尾盘，英镑兑美元大涨0.90%，报1.5628美元。

尾盘，美元指数跌0.18%。

Foreign Exchange Analytics合伙人David Gilmore指出，随着希腊债务危机暂时离开投资人视线，交易商在美联储主席叶伦周三和周四国会作证前表现谨慎。

投资人预计美联储将在今年稍晚开始升息，而欧洲央行和日本央行料在可预见的未来将继续实施极度宽松的货币政策。

另外，美国商务部公布，5月企业库存小幅增加，显示第二季补充库存的活动可能无法为经济成长做出贡献。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1009 1.1002 +0.06 -8.99 1.2097

美元/日圆 JPY= 123.35 123.42 -0.06 +3.07 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 135.70 135.75 -0.04 -6.27 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9442 0.9502 -0.63 -5.02 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5630 1.5486 +0.93 +0.37 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2722 1.2739 -0.13 +9.50 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7447 0.7405 +0.57 -8.83 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0400 1.0451 -0.49 -13.52 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7037 0.7107 -0.98 -9.26 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6712 0.6690 +0.33 -13.92 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.0930 8.0843 +0.11 +8.31 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.9165 8.8953 +0.24 -1.36 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4941 8.4827 +0.13 +8.96 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3516 9.3422 +0.10 -1.24 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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