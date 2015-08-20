美国下月升息机率下降令美元走弱 欧元上扬

路透纽约8月20日 - 美元兑欧元和其他主要货币周四下跌，因对美联储下月升息的押注下降。

欧元在主要货币中涨幅居前，兑美元上涨逾1%，至1.12美元以上，因为上周中国安排人民币贬值触发新兴市场货币大跌。

交易商表示，美联储在9月升息的机率目前约为40%，在周三美联储会议记录没有明确暗示何时升息后，许多投资者出脱美元头寸，7月底时市场预期美联储9月升息的机率约为50%。

周四在美国短期利率场外交易市场，交易商预计美联储9月升息的机率仅为33%，低于之一周前的48%。

“许多人对美联储(会议记录显示决策者)对何时升息仍然态度暧昧感到失望，但我们认为美联储9月升息的大门仍然敞开，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

Esiner说，周四美国初请失业金人数反映美国就业市场的潜在力道，经济可以承受升息带来的影响。

“这些数据属于支持美联储在9月升息的因素，”他说。

美元指数最新下跌0.35%，美元兑日圆下滑0.30%，至123.42日圆，英镑兑美元小跌0.05%，至1.5670美元。

欧元兑美元触及1.1220美元，为6月30日来最高，最新上扬0.75%，报1.1194。

Esiner表示，欧元已成为新兴市场投资者和其他借入利率相对较低货币的其他投资者青睐的融资货币，这些投资者出脱风险资产，从而带动欧元上涨。

“欧元势将从全球市场持续波动中得益，”Esiner说。

新兴市场货币再遭重创，土耳其里拉跌至纪录低位。中国市场大幅震荡加剧了投资者对原油和商品价格急跌的忧虑。

挪威克朗兑欧元降至逾七个月最低，此前挪威公布第二季经济放缓，为未来几个月进一步放宽政策开启大门。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1241 1.1117 +1.12 -7.08 1.2097

美元/日圆 JPY= 123.38 123.78 -0.32 +3.09 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 138.65 137.63 +0.74 -4.23 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9585 0.9651 -0.68 -3.58 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5687 1.5678 +0.06 +0.73 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3087 1.3128 -0.31 +12.64 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7336 0.7345 -0.12 -10.19 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0771 1.0736 +0.33 -10.44 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7162 0.7093 +0.97 -7.65 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6626 0.6596 +0.45 -15.02 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.2217 8.2909 -0.83 +10.03 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2540 9.2306 +0.25 +2.38 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5160 8.5181 -0.02 +9.24 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.5750 9.4822 +0.98 +1.12 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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