美元反弹 此前中国双降缓和市场紧张情绪

路透纽约8月25日 - 美元兑一篮子主要货币周二跳涨逾1%，且兑避险的日圆和欧元从七个月低位反弹，中国央行降息降准的消息提振较高风险资产的表现。

中国人民银行决定，自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低企业融资成本。其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%。中国央行又称，自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。

继周一暴跌逾8%后，中国股市周二下挫逾7%，触及12月来最低的水准，中国在周二稍晚宣布进一步放宽货币政策。中国降息带动市场释然性上涨，欧美股市大幅回升。油价也上扬。

“市场对中国央行放宽政货做出正面反应，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“风险人气转强扶助美元兑欧元和日圆的表现。”

不过，分析师表示，市场很可能将持续波动。

美元指数.DXY最新上涨1.25%，至94.505。美元兑避险日圆攀升尾盘1.1%，报119.700日圆。美元兑欧元EUR=EBS最新上扬1.6%，报1.14310美元。

分析师表示，中国央行的行动为市场注入更多稳定性，从而提振市场的风险意愿。

“市场对中国决策者将尝试透过祭出进一步刺激举措来缓解经济疲态的信心增加，”瑞穗实业银行外汇策略师Sireen Harajli说。

分析师也表示，8月美国消费者信心升至七个月高位，7月新屋销售数据反弹，也支持美元。

美元兑欧元和日圆等主要货币最近承压，因对中国经济成长的忧虑和全球市场遭大举抛售，令人怀疑美联储会否在今年升息。

对中国经济的担忧和全球市场周一被抛售，带动外汇市场的隐含波动率JPY1MO=升至两年最高。

美元兑瑞郎CHF=EBS最新上涨1.5%，至0.94455瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1514 1.1618 -0.90 -4.82 1.2097

美元/日圆 JPY= 118.86 118.39 +0.40 -0.69 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 136.85 137.56 -0.52 -5.47 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9388 0.9305 +0.89 -5.56 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5686 1.5774 -0.56 +0.73 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3331 1.3286 +0.34 +14.74 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7126 0.7153 -0.38 -12.76 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0813 1.0807 +0.06 -10.09 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7338 0.7368 -0.41 -5.38 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6467 0.6473 -0.09 -17.06 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.2248 8.2093 +0.19 +10.07 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.4739 9.5421 -0.71 +4.81 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.3674 8.2482 +1.45 +7.34 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.6407 9.5861 +0.57 +1.82 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿/张荻；审校 母红/龚芳)

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