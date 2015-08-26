美元连升第二日 因美股强劲反弹

路透纽约8月26日 - 美元周三连续第二个交易日走强，因美股强劲反弹及欧股收复部分失地，使金融市场的不安情绪有所缓解，日圆等避险货币的买需降低。

继昨日降息降准后，中国央行采取进一步措施提振信心，向货币市场挹注了218亿美元。

而且美国公布的耐久财订单数据强劲，对美元也有提振，尽管该数据没有改变美联储可能因应近期市场动荡而推迟升息的市场观点。

纽约联储总裁杜德利周三的讲话令美联储将推迟升息的预期升温。他表示，同几周前相比，联储9月升息“看来没有那么迫切了”，不过他也表示，“短期”市场波动对美国经济复苏不会造成重大影响。他讲话后，美元兑欧元和日圆一度缩减了涨幅。

“这是强烈暗示9月升息的可能性明显降低，因杜德利承认有外部风险，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。

纽约尾盘，欧元兑美元EUR=大跌1.6%，报1.1335美元，欧洲央行执委普雷特表示，因商品价格大跌及一些海外经济体疲弱，通胀无法达到欧洲央行目标的风险上升，该讲话拖累欧元的表现。

美元兑日圆JPY=升0.8%，报119.80日圆，周一曾跌至七个月低点116.16日圆。

美国公布的数据显示，7月耐久财订单增加2.0%，而备受关注的企业支出计划指标-扣除飞机的非国防资本财订单增加了2.2%，为去年6月来最大增幅。

近期的市场动荡促使投资人出脱套利交易，欧元和日圆因此得益。

两周前，美元兑日圆还在125日圆之上，欧元兑美元在1.10美元之下，之后厌恶风险情绪横扫金融市场，带动投资人买回日圆和欧元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1315 1.1514 -1.73 -6.46 1.2097

美元/日圆 JPY= 119.90 118.86 +0.87 +0.18 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 135.61 136.85 -0.91 -6.33 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9542 0.9388 +1.64 -4.01 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5458 1.5686 -1.45 -0.74 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3290 1.3331 -0.31 +14.39 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7120 0.7126 -0.08 -12.83 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0801 1.0813 -0.11 -10.19 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7314 0.7338 -0.33 -5.69 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6434 0.6467 -0.51 -17.48 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.3778 8.2248 +1.86 +12.12 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.4818 9.4739 +0.08 +4.90 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4923 8.3674 +1.49 +8.94 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.6073 9.6407 -0.35 +1.46 9.4688(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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