美元连升第三日 因美国数据强劲及股市大涨

路透纽约8月27日 - 美元周四连续第三个交易日上涨，因数据显示美国经济远较原先估计得更强，且全球股市大涨，推高风险意愿。

美国数据显示上周初请失业金人数减少，第二季经济增幅被大幅上修，这对美元都有提振作用。

不过这些报告没有改变美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能鉴于近期市场动荡及中国经济放缓而推迟升息的观点。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，国内生产总值(GDP)数据“凸显美国经济稳步复苏及联储将在今年升息的观点不是没有根据的，尽管宏观经济背景不明朗。”

商务部公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，预估为增长3.2%，前值为增长2.3%。劳工部公布，一周初请失业金人数降至27.1万人，预估为27.4万人。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周三称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。这也有助于改善市场信心，投资人出脱近期提振日圆和欧元的交易。

周四，赞成近期升息的堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治也表达了同杜德利类似的观点，她向Fox Business News表示，央行官员应对收紧政策采取“观望”态度，因金融市场大跌及中国经济放缓。

Tempus Consulting市场部董事John Doyle表示，即便美联储今年推迟升息，收紧政策“仍是目前的主题”。

“我们仍在向美国货币政策正常化的方向推进，同我们的贸易伙伴国不同。”

纽约尾盘，美元指数.DXY升0.5%，报95.589，过去三日大涨约2.4%。

美元兑日圆JPY=升0.6%，报120.60日圆，远高于本周稍早触及的七个月低点116.15日圆。欧元兑美元EUR=跌0.4%，报1.1270美元，远低于本周稍早触及的七个月高位1.1715美元。

近期厌恶风险情绪攀升，触动了对日圆和欧元的空头回补。日圆和欧元为套利交易的融资货币。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1243 1.1315 -0.64 -7.06 1.2097

美元/日圆 JPY= 121.03 119.90 +0.94 +1.13 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 136.08 135.61 +0.35 -6.00 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9660 0.9542 +1.24 -2.83 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5399 1.5458 -0.38 -1.12 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3197 1.3290 -0.70 +13.59 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7164 0.7120 +0.62 -12.29 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0863 1.0801 +0.57 -9.67 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7301 0.7314 -0.18 -5.85 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6467 0.6434 +0.51 -17.06 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.2959 8.3778 -0.98 +11.03 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.3289 9.4818 -1.61 +3.20 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4643 8.4923 -0.33 +8.58 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.5203 9.6073 -0.91 +0.54 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军/张荻; 审校 母红/龚芳)

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