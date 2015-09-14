美元持稳 投资人押注联储至少在12月前都会维持利率不变

路透纽约9月14日 - 在美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周召开会议前，美元兑一篮子货币周一保持在近三周低点附近，投资者押注美联储至少在12月前都会维持利率不变。

美元自3月触及12年高点后回软，因美国经济数据良莠不齐，且对全球第二大经济体中国的担忧造成市场动荡，美联储升息时间的预期被推后。

尽管部分市场人士仍预计美联储可能在本周行动，但市场越来越认为，全球增长步履蹒跚，或将促使美联储将升息时间推迟至本年底或甚至明年。

“中国肯定很重要，但美联储不得不担心美国经济，”Action Economics汇市研究部门董事Ron Simpson称。

在美联储周三开始为期两日会议前，美元指数.DXY小涨0.1%，报95.249，之前触及8月26日来最低的94.913。

美元兑日圆JPY=跌0.4%，报120.04日圆，欧元兑美元EUR=跌0.3%，报1.1313美元，交投清淡。

美国利率期货走势显示，交易商认为美联储周四将进行2006年来首次升息的机率约25%。

中国的经济数据继续疲弱，加剧了市场对全球第二大经济体成长放缓的忧虑。中国8月投资和工厂产出都弱于预期，令人担忧第三季经济增速可能降至7%下方，这将为全球金融危机以来首见。

“如果世界局势不明朗，如果中国严重放缓，那么在此情况下，美联储很有可能会重新思考升息一事，”纽约梅隆银行伦敦外汇策略分析师Neil Mellor指出。

最新数据显示，汇市投机客在9月8日止当周仍增持美元多仓，为约一个月来首见，显示或许部份市场人士仍押注美国会有所行动。

Brown Brothers Harriman驻东京外汇策略师Masashi Murata称，即便本周进行了升息，但如果联储政策官员在他们所谓的“点阵图”(dot chart)中，下调对2016年利率适宜路径的看法，美元仍可能承压。 (完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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