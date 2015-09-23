美元兑欧元下滑 ECB总裁德拉吉称决定是否扩大刺激计划为时过早

路透纽约9月23日 - 美元兑欧元周三下滑，此前欧洲央行总裁德拉吉称欧洲央行需要更多时间来评估是否扩大刺激计划。

德拉吉表示，该行准备好行动，但需要更多时间来决定新兴市场放缓到底是暂时性的，还是永久性的；也需要更多时间来评估商品价格下滑和近期金融市场动荡背后的原因。

德拉吉对欧洲议会经济与货币事务委员会的讲话带动欧元兑美元反弹，之前欧元触及两周半最低的1.11050美元。

德拉吉讲话后，欧元兑英镑EURGBP=D4也升至一周高位0.7374英镑。

“欧洲央行真的是不急于追加刺激措施，”Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza表示。

美元本周稍早走强，因欧洲央行和美国联邦储备委员会(FED/美联储)的货币政策前景迥异。许多投资人预计欧洲央行会进一步追加刺激措施，而美联储已经在通向收紧政策的轨道上。美联储主席叶伦周四将发表讲话。

德拉吉的讲话令交易商意外，尽管欧洲央行管委雅兹贝奇之前已经表示过，该行现在讨论调整政策，特别是延长购买资产计划还为时过早。

美元兑新兴市场货币继续上涨，兑巴西雷亚尔BRL=触及历史高位4.12雷亚尔。

TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示，9月17日，美联储的政策声明和叶伦担心全球经济的讲话重新点燃了新兴市场货币的压力。

欧元兑美元EUR=EBS纽约尾盘升0.58%，报1.11850美元，美元兑日圆JPY=EBS升0.07%，报120.210日圆。美元兑瑞郎CHF=EBS升0.39%，报0.97910瑞郎。

美元指数.DXY尾盘跌0.05%，报96.231，脱离稍早触及的两周半高位96.548。

美股标普500指数.SPX收低0.2%。(完)