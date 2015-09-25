汇市综述：是期待还是空等待？美元多头的叶伦情结

整理 李婷仪

路透台北9月25日 - 美联储没有扣下升息的扳机，让整个世界的期待变成等待。决策的一大考量是中国因素。全球经济已难脱与中国连动，美联储无法视而不见。美元多头只好暂时偃兵息鼓，静待新变数。但叶伦临近周末时的最新演说，却又激起今年升息的火花。

中美欧制造业数据显示企业活动减速，也拖累其他仰赖这些地区爲出口市场的经济体，日本、台湾、韩国出口订单每况愈下，表明中国经济低迷冲击全球需求的状况确实令人忧心。

本周习近平首度以国家主席身份访美，爲全球两大强国政经关系增信释疑。中美最高领导人能否在双边投资协定（BIT）上取得突破，将决定双方未来经济发展的基调，以及全球经济增长新动力来自何方。

展望下周，适值季度与月度新开局，数据面关注制造业数据及美国非农就业报告。另外，美联储数位决策官员也有多场演说安排，投资者有更多解读政策的空间。

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**美元多头的叶伦情结**

美联储决定暂不升息，叶伦面临政策方向质疑，这些问号来自她的政策反对者，如圣路易斯联储总裁布拉德，持比较中立立场的亚特兰大联储总裁洛克哈特，以及对美联储方向感到困惑的市场分析师和投资者。

洛克哈特表示，如果美联储拿出一种普遍认同的“反应机制”说明升息所需的条件，那么就可将问题明确下来。布拉德则更是直白，罕见地在电视上要求美国前财长萨默斯等人停止公开反对升息幷混淆美联储言论的做法。叶伦上周记者会中的谨慎论调，令投资者将升息时间预期推后至明年，尽管美联储预估显示，联储内17名官员中的13位都预计将在今年升息。

美元多头稍稍偃旗息鼓，但在升息预期之下仍持坚。北京时间周五淩晨，叶伦以“通胀动力与货币政策”爲题发表演说，表明只要通胀稳定就业强劲，今年仍有可能升息。

这话颇出人意料，“相较于FOMC会后的市场反应，这些言论还算比较强硬，幷在亚洲盘初支撑美元，”法国巴黎银行分析师报告称。“我们认爲市场尚未完全消化美联储在第四季收紧政策的预期，美元仍有继续上升的空间。我们继续做多美元/日圆和美元/加元。”