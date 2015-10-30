汇市一周综述：美联储12月加息可期 美元有望独领风骚

路透北京10月30日（整理 白云） - G10货币哪家强，央行政策定乾坤。全球最具影响力的央行美联储本周召开政策会议，虽然一如预期维持利率不变，但出人意料亮出鹰派政策立场，将12月升息提上日程，推动美元全线劲扬，市场现预期联储12月的可能性升至约50%。

此外，联储还去掉了有关全球经济放缓的警告，为升息埋下另一伏笔。

目前唯一可能追随美联储升息脚步的只有英国央行，除英美外，其他主要央行要么维持现有宽松政策，要么倾向进一步宽松。货币政策明显分化，更加巩固了美元的中长期强势。

欧洲央行有三位关键决策者先后表示，该央行将继续印钞，直到物价升幅提高，导致市场对该央行12月出台新刺激措施的预期升温。新西兰央行和瑞典央行本周均维持利率不变，但前者迫于本币升值压力未来有可能降息，后者虽未调息，但扩大了债券购买规模。此外，日本央行亦在货币政策上按兵不动。

展望下周，数据面将被PMI刷屏，欧洲多国、美国、加拿大、中国、日本、韩国将陆续公布制造业和非制造业PMI。周五将迎来压轴重要数据美国非农就业报告。澳洲、英国、泰国、马来西亚等国央行将先后公布利率决议。经济数据和央行政策将为汇市未来走势提供更多有效指引。

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**美元中长期有望维持强势**

纵观G10货币走势，美元表现强劲。美联储加息预期起起伏伏这么久，在本周变得更加明晰。美联储本周政策声明意外提到下次议息会议，明确将12月升息提上日程，并称下次会议是否升息将取决于在就业和通胀目标上取得的进展。

“这对美元来说是非常重大的消息，”德意志银行外汇策略全球主管Alan Ruskin称，“美联储放心让其货币政策同其他央行背离，将走上一条与中国和欧元区的宽松政策不同的道路。”

货币市场期货价格显示，市场目前预期美联储12月升息机率约50%，高于先前的约30%。

受此影响，美元兑主要货币全线走扬，美元指数周三晚间曾冲高至97.818，创8月10日以来最高，后回落至97.62。若突破8月7日高点98.334，则有望突破过去半年的波动区间，上探今年早前创下的12年高点100.39。周五0337GMT时，美元指数约报97.205。

美元兑日圆周五亚洲早盘约跌0.2%至120.92，但本月至今上涨约0.9%，因美日货币政策预期出现分歧。欧元兑美元几近持平于1.0978，但本月下跌约1.7%。欧洲央行总裁德拉吉此前暗示12月可能进一步放宽货币政策。

不过部分市场人士对美联储是否真的会在12月升息依然存疑，巴克莱在研究报告中写道，尽管美联储表态基调是鹰派的，但通胀疲弱和新兴市场的持续动荡可能将美联储升息时间推迟至明年3月。

“最终，他们不能升息的理由并非中国或其他因素，而是美联储将要升息给市场造成的不安。”Merk Investments投资长Axel Merk说。“他们一直在白忙活。这就是为什么每当他们向一个方向迈出了一步后，又不得不向后倒退一步。他们会在(12月)再度尝试升息，这次能否成功我们将拭目以待。”

**澳洲、新西兰走近降息**

眼见其他央行开启新一轮宽松政策周期，澳洲可能不得不降息以防止澳元走高。虽然澳洲央行不愿调降位于2%历史低位的利率，但可能也别无选择，因为全球政策环境极度宽松，越来越多的国家公债收益率(殖利率)跌至负值。

经济低位运行，通胀受抑，大型银行纷纷提高抵押贷款利率，这些国内因素也为澳洲央行降息提供了理由，最早的降息时点可能就在下周。市场目前押注澳洲央行11月3日降息的机率大概为40%。

“这意味着，澳洲利率在这种后金融危机环境中也许真是太高了，”基金公司AMP Capital的投资策略主管Shane Oliver表示。“弱势澳元是支撑旅游、教育等服务业的关键因素。我们真的不需要澳元走高。”澳元兑美元周五0641GMT时约报0.7104，日内涨幅约为0.5%。

新西兰央行周四维持指标利率不变，但对本币升值表示担忧，暗示下次会议可能再次降息。央行总裁惠勒在声明中称，汇率自9月以来上涨，如果持续这种趋势，可能损及贸易部门活动以及中期通胀，这种情况可能要求利率路径更低一些。

新西兰最大的贸易伙伴中国周四宣布全面放开二胎，对市场的影响短暂但却明显，作为奶制品出口国，新西兰的货币先扬后抑。新西兰元兑美元周五0643GMT时约报0.6735，日内涨幅达0.6%。

Brown Brothers Harriman全球新兴市场主管Win Thin称，这一新政策可能使中国和其贸易伙伴如新西兰等国长期受益，因为中国的家庭规模扩大会增加支出，从而提升贸易量。但其影响需要数十年的时间才会显现。（完）