美元兑欧元扩大涨幅 美元指数升至七个月高位附近

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约11月17日 - 美元周一大涨，市场摆脱周末巴黎恐袭带来的担忧，且投资者继续预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)不久将会升息。
纽约早盘对周五晚巴黎恐袭的担忧在上午的交易中减弱，因欧洲股市抹去早盘跌幅，且美股表现良好，恐袭忧虑将带动避险资产买需的预期并没有成为现实。
“在周五巴黎发生恐袭的背景下，许多人并没有预计到股市对这一桩事件的反应如此冷静，”Merk Hard Currency Fund总裁和投资组合经理Axel Merk说。
Merk说，巴黎恐袭发生在上周五，市场有整个周末的时间去消化恐袭的详情，从而避免了跳膝反应。在这种情况下，投资者周一返回市场，焦点放在美元兑其他主要货币的基本面上；但他认为美元涨势过度。
在早盘反弹后，欧元兑美元EUR=跌至六个半月低位附近，下挫近1%，报1.0678美元。
美元指数.DXY上涨0.45%，报99.460，升穿在11月6日意外强劲的美国非农就业报告公布后所触及的七个月高位。
交易商认为，欧洲央行总裁德拉吉的讲话暗示，央行将在下月进一步放宽货币政策，可能进一步下调现已为负的存款利率，和扩大资产购买计划规模。
最近的一次路透调查访问了逾80位分析师，他们预计美联储在12月15-16日今年最后一次政策会议上调短期借贷利率的机率为70%，10月时的调查显示12月加息的机率为55%。
美元兑日圆JPY=周一上涨，攀升0.5%，至123.23日圆，受助于数据显示日本经济在7-9月萎缩幅度大于预期，为连续第二个季度萎缩。
11月迄今，美元兑日圆上涨约2%。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0684 1.0777 -0.86 -11.68 1.2097
美元/日圆 JPY= 123.15 122.62 +0.43 +2.90 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 131.61 131.87 -0.20 -9.09 144.77
美元/瑞郎 CHF= 1.0091 1.0062 +0.29 +1.51 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5198 1.5231 -0.22 -2.41 1.5573
美元/加元 CAD= 1.3328 1.3322 +0.05 +14.72 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7094 0.7129 -0.49 -13.15 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0787 1.0825 -0.35 -10.30 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7026 0.7061 -0.50 -9.40 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.6487 0.6544 -0.87 -16.80 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 8.6930 8.6743 +0.22 +16.34 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2932 9.3504 -0.61 +2.81 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.7269 8.6940 +0.38 +11.95 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3233 9.3463 -0.25 -1.54 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。