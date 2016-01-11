市场信心改善拖累欧元和日圆下滑 提振美元走强

路透纽约1月11日 - 低收益货币欧元兑美元周一连续第二个交易日下滑，而日圆则在六个交易日内首次下跌，因全球股市回稳促使投资人寻求能提供更高回报的货币。

美股今日走势反复，但在新年开局不利的情况下收复了一些失地，这压制了欧元和日圆的吸引力。

近期欧元被用于套利交易，投资人借入低成本的欧元和日圆，买入较高收益货币。欧元区和日本为零利率。

而日圆长期以来一直都是套利交易的融资货币。

“风险意愿略有改善足以拖累欧元兑美元走软，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

但欧元回落可能是暂时性的，因对中国的不确定性和商品价格大跌仍令投资人担忧。

“我们认为风险环境的持续恶化，以及欧洲除通胀外其他数据普遍强劲的基调，会平衡欧洲央行持续刺激经济带来的负面影响。”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。

纽约尾盘，欧元兑美元EUR=跌0.5%，报1.0873美元，欧元兑日圆EURJPY=下滑0.4%，报127.73日圆。

美元也得益于风险意愿改善，兑日圆JPY=尾盘升0.2%，报117.47日圆。

美元兑瑞郎CHF=升0.5%，报0.9997瑞郎。

离岸市场人民币兑美元跳升，势将创四个月最大单日升幅，此前有报导称中国当局进行了新一轮的大规模干预。

在岸人民币CNY=兑美元上涨0.35%，至6.5701元人民币，此前中国人民银行连续第二天上调人民币中间价。离岸人民币CNH=上涨1.2%至6.6030元。离岸人民币隔夜拆息升至离岸市场启动以来最高水准，受到中国当局收紧离岸人民币供应举措的影响。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0859 1.0929 -0.64 -0.01 1.0860

美元/日圆 JPY= 117.75 117.44 +0.26 -2.12 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 127.85 128.30 -0.35 -2.01 130.47

美元/瑞郎 CHF= 1.0015 0.9946 +0.69 -0.03 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4538 1.4517 +0.14 -1.36 1.4738

美元/加元 CAD= 1.4214 1.4168 +0.32 +2.71 1.3839

澳元/美元 AUD= 0.6993 0.6951 +0.60 -3.88 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0873 1.0870 +0.03 -0.12 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7466 0.7524 -0.77 +1.34 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6554 0.6538 +0.24 -3.97 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.9366 8.8575 +0.89 +1.10 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.7083 9.6833 +0.26 +1.12 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5375 8.4941 +0.51 +1.08 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2731 9.2851 -0.13 +1.12 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)