汇市综述：全球债市乱流突袭 美元以守待变

整理 李婷仪

路透台北5月15日 - 希腊政府对债务问题且战且走，拖到现在仍无结果。但就在同时，债市突然刮起一阵无名风，吹皱了股汇债一大池春水。

在公债利差优势急速收窄，以及经济数据遇冷推迟升息预期的夹击下，美元汇价处于守势甚至落后。欧元得以自12年低位弹升，这让押注欧元兑美元将跌向平价的投资人灰头土脸。现在就说欧元已确定反转，或许言之过早。但一些银行正向客户建议，要趁着欧元近期反弹时买进。

美国成长虽是意外疲软，通胀压力温和也使美联储升息决策细细思量，但美国经济复苏有其底气，后续数据的好坏仍是关键。

下周关注中美欧5月制造业PMI初值，产业活动能否跟随炎炎夏季同步升温？央行动态包括：美联储、英国及澳洲央行均将公布会议记录；欧洲及日本央行召开政策会议。

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**乱流来袭，美元以守待变**

本周全球债市的乱流中，德国公债收益率升速快于美债，在利差收窄推动下，原本因希腊问题而软弱的欧元突然展现生机，还趁美国零售销售数据欠佳的机会，一举升破1.14美元，站上三个月高点。

“在我看来，零售销售数据带来的震撼不小，”Brown Brothers Harriman驻东京的外汇策略师Masashi Murata说。“(美国)数据在5月或6月改善并导致市场信心变化--这不无可能，但这个数据结果还是比较疲弱。”他并指出虽然美联储6月升息的可能性不能完全排除，但最有可能是9月再升息。而联邦基金利率期货大涨，暗示投资人可能正更进一步推迟对美联储最终加息时间的预期。“升息的可能性正慢慢被令人失望的美国经济数据消磨掉，”Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza称。

这让年初时押注欧元兑美元将跌向平价的投资人深感受挫。衍生品市场汇率期权的情况表明，欧元进一步走软的倾向正在迅速消退，而一些宏观基金则在解除对欧元的空头押注。

分析师难以找出可解释此轮债市抛售的具体原因，只能将其归咎于随着油价上涨通胀预期攀升，以及投资者对超低收益率感到不安。然而，一旦欧洲央行的QE计划出现任何变化而导致德债收益率回落，欧元的反弹可能止步。

美元兑欧元虽处于三个月低位附近，但美国就业市场传来的消息令人鼓舞，上周初请失业金人口降至近15年低位，扶助美元指数反弹。分析师们表示，市场仍有些冀望后续出炉的数据显示美国经济有重拾成长动能的迹象。那么市场很快就会重新预期美联储今年加息的可能性上升。

**英镑**

英国大选落幕，话题转向英国升息前景。英镑贸易加权指数受益于强劲的薪资和就业数据曾触及七年高位。不过在英国央行下调经济增长预估，并警告英镑走强对利率前景的影响之后，英镑回落。

英国央行最新季度通胀报告支撑了央行要在约一年后才开始升息的市场预期。央行总裁卡尼称，如果英镑的有效汇率持续攀升，将对英国经济构成冲击，他还表示，英镑强势与利率路径“有关联”。

“卡尼的讲话有明确的潜台词，汇市交易商记得这些潜台词，”BMO Capital Markets驻伦敦的外汇策略部欧洲主管Stephen Gallo表示。“当欧洲央行开始印钞，且英国经济的周期性反弹快于欧元区国家，英镑的实际汇率攀升是很自然的事。英国央行也奈何不得，但会努力拖慢英镑上行的速度，我认为，这就是卡尼的讲话要传递潜台词的部分原因。”

**澳新货币忽冷忽热，人民币仍看涨**

新西兰元先抑后扬，先是被重燃的降息预期打个正着，创下2011年底以来最大单日跌幅。但后来新西兰元和澳元也从债市波动中受惠，两国公债较美国可比公债利差都走阔，从而提振了汇率表现。此外，新西兰第一季零售销售跳涨2.7%，创下纪录增幅，远超过分析师预估1.5%的增幅，对新西兰央行近期将降息的预期减退，不但推动新西兰元飙升，连带帮助澳元上涨至四个月高位。

路透调查显示，多数亚洲货币的人气恶化，受到中国经济放缓以及全球债市动荡的打压，但人民币多仓仅有小跌，对人民币的乐观情绪仍然持坚。(完)

(审校 屈桂娟/白云)

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