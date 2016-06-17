汇市综述：英国脱欧公投在即 金融市场进入避险模式

图中为英镑、美元、欧元和瑞郎纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

整理 王丽鑫

路透北京6月17日 - 随着英国是否留在欧盟的公投渐近，这一隐忧已成为摆在投资者眼前的迫切事件，搅动金融市场大幅波动。而在这个重大风险事件明朗之前，各大央行不约而同地做出同样的选择：召开会议的美、日、英及瑞士四国央行本周均决定按兵不动。

其中美联储下调经济成长和升息步伐预估，暗示2016年后将放缓收紧货币政策的步伐，随后美元兑日圆跌至逾两年最低。主席叶伦称脱欧公投是维持利率不变的因素之一。美联储会议结束后市场焦点旋即转回英国公投。

金融市场上，避险需求及美联储决定推动日圆不断攀升，而日本央行没有进一步放松政策，令日圆再次全线飙涨，兑欧元和英镑也触及数年高点。

而笼罩全球市场的最大担忧来源--英国脱欧公投一波三折，先是英国脱欧疑虑下英镑受压而日圆获得支撑，接着周四英国一亲欧议员在街头遇袭身亡，事件影响暂未明朗，但有分析师指这一悲剧可能拉高亲欧派支持率，英镑走势峰回路转。

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英国脱欧公投渐近，远虑终成为近忧，英镑一蹶不振，且向各个金融市场蔓延，显示市场对这一事件十分紧张。主要国家央行纷纷讨论如何应对英国退欧，浮现联手干预汇市的苗头。

这一重大风险因素甚至影响了各国央行的决策，本周美联储、日本、英国及瑞士央行召开会议皆决定按兵不动，美联储主席叶伦坦言英国公投是原因之一，瑞士央行也做好了一旦英国下周公投决定离开欧盟可能必须采取行动的准备。

“如果下周英国果真退出欧盟，则瑞郎作为避险资产最初无疑会大幅升值，迫使瑞士央行迅速干预，”德国商业银行策略师在发给客户的报告中称。

交易员和分析师称，一旦退欧，可以预见英镑将跳空走低，因卖出英镑的空单找不到买家接盘，在汇率图表上留下一个跳空缺口。一些大银行也预期，若投票脱欧英镑兑欧元可能破天荒地跌至平价，英镑兑美元也将探低至1.20。

**美日央行决议推高日圆**

美联储周三维持利率不变，并暗示未来升息次数减少。日本央行周四宣布维持货币政策不变，并未推出进一步的货币刺激措施，尽管面临外部不利因素且通胀低迷。这带动避险货币日圆升至两年高位，美元再度承压。

虽说日本央行的决定并不太令人意外，但还是鼓舞了那些已经在美联储隔夜宣布维持指标利率不变后卖出美元的日圆多头们。

日圆成为表现最强劲的货币之一，兑美元及欧元周五亚洲盘初守在多年高点，上日日本央行并未提出新的刺激行动，日圆全面大涨。

美元兑日圆最新报104.35，此前最低曾来到103.555，创2014年8月以来新低。欧元兑日圆在117.00上方盘旋，此前一度跌至三年低点115.51。

法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan表示，105.60日圆附近大量停止单被触发，加剧了日圆升值走势。他称105.60为关键技术水准。

**英镑走势峰回路转**

英镑周四之前一直低迷不振。“公投民调结果仍偏向有利于退欧派的方向，大家非常担忧下周会发生什么情况，”Western Union的企业债销售主管Tobias Davis表示。

然而周四力主英国留在欧盟的41岁英国女议员在街头遭遇枪击身亡，在英国全国引发震撼，各方针对下周脱欧公投的造势活动暂停。该事件令英镑走势逆转向上。

Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示，公投前发生这样的事件，其影响非同小可，但他不确定这是否足以将赢面转至留欧阵营。

“市场人士似乎认为这次谋杀对于支持脱欧阵营是一记打击，”澳洲联邦银行分析师在给客户的报告中写道。

英镑兑美元周五在亚洲早盘涨逾0.5%，至1.4295美元，延续前一交易日触及两个月低点后的反弹之势。

包括花旗和高盛在内的全球顶级银行将选拔资深交易员，严阵以待英国“退欧”公投结束当晚市况，这将是近25年来市场最为震荡的24小时。日本和瑞士官员的讲话也表明，各国央行对下周的市场反应保持警惕。

交易员表示，下周将进行英国公投，且美联储主席叶伦将在美国国会出席货币政策报告听证会，投资者在周末之前料将心神不宁地保持观望。(完)