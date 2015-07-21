欧元从三个月低点反弹 日圆受日本央行总裁讲话提振上涨

路透纽约7月21日 - 欧元兑美元周二从三个月低点反弹，因对希腊的悲观情绪缓和，令交易商减少空头押注，而日圆兑美元上涨，因日本央行总裁对通胀的言论利多日圆。

商品货币攀升，部分因金价近期跌势暂歇。

尽管周二回软，但预计美元在未来几周将再度走强，因交易商预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在年底前升息。美联储主席叶伦和其他美联储官员都表示，如果美国经济继续增强，今年稍晚升息合适。

“投资人所持欧元空头过多，这只是一些轧平仓位的动作,”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示。

欧元势将录得逾一周最大单日升幅，因希腊正应债权人要求实施严苛的措施，以获得资金，避免破产。

纽约尾盘，欧元兑美元EUR=升1.1%，报1.0940美元，之前一度再度测试周一所创的近三个月低点1.0808美元。本月迄今，欧元大跌1.7%。

美元兑日圆JPY=跌0.3%，报123.95日圆，在亚洲交易时段一度升至五周高位124.48日圆。

日本央行总裁黑田东彦表示，预计通胀将达到央行设定的2%目标，并表示不需要追加量化宽松政策。

欧元和日圆走强拖累美元指数.DXY跌0.7%，至97.321，周二稍早触及三个月高位98.151。

美股和欧股下滑，带动了对美国公债的避险需求。美国公债收益率US10YT=RR下滑也是美元回落的原因之一。

另外，金市在周一暴跌后回稳，扶助包括加元、新西兰元和澳元在内的商品货币。

但澳洲央行最新一次会议之会议记录预计，已经位于六年低点的澳元将会继续走贬。

澳元兑美元AUD=升0.8%，报0.7426美元。新西兰元兑美元NZD=跳升1.2%，报0.6635美元。

现货金XAU=持于五年低点之上，但对金价重拾跌势，跌向1,000美元的担忧持续，因中国需求迟滞且美联储可能升息或提振美元的吸引力。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0936 1.0825 +1.03 -9.60 1.2097

美元/日圆 JPY= 123.87 124.25 -0.31 +3.50 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 135.45 134.54 +0.68 -6.44 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9582 0.9637 -0.57 -3.61 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5557 1.5563 -0.04 -0.10 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2944 1.2992 -0.37 +11.41 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7417 0.7367 +0.68 -9.19 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0480 1.0440 +0.38 -12.86 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7031 0.6950 +1.17 -9.34 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6623 0.6557 +1.01 -15.06 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.1019 8.2359 -1.63 +8.43 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.8704 8.9151 -0.50 -1.87 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5450 8.6144 -0.81 +9.61 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3517 9.3383 +0.14 -1.24 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军/徐文焰; 审校 母红/龚芳)

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