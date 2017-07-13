关注中国6月份贸易数据--FXTM富拓

路透香港7月13日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

投资者密切关注定于周四公布的中国进出口数据。若数据延续5月份的积极表现且超过市场预期，中国经济信心有望再获提振。

人民币兑美元走强，美元/人民币跌至6.7900元下方。美元仍保持疲软趋势，空头目标指向人民币6.7600元。

**API库存受大降推升油价**

WTI原油小幅走高至46.00美元，有报导称美国能源情报署(EIA)下调了2018年产量预期，这促使空头平仓。另外，API美国原油库存降幅为预期的近三倍，这令多头感到振奋，供应过剩担忧有所缓解。

沙特6月份石油产量超上限，增至1,007万桶，但市场最终未予理会。在美国产量下降的预期之下，WTI原油短线有望进一步走高，但涨势受限于顽固的供过于求主题。从技术角度看，日线图上原油市场正在技术性反弹。空头在47美元下方仍有一些控制权。

**黄金**

由于投资者寻求避险，黄金多头受到鼓舞。有报导称，去年11月份大选前特朗普的儿子密会与克里姆林宫有关联的俄罗斯律师。美元疲软也支持了金价，金价波动1,218美元附近。尽管黄金市场承压于全球货币政策收紧的前景，但不确定性回归短期内支持金价。从技术角度看，日线图上金价上涨，但仍处于压力之下。空头可能利用黄金市场当前的技术性反弹推动金价跌向1,200美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。