美元指数严重看跌 空头因通胀担忧受到鼓舞--FXTM富拓

路透香港7月28日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

美元兑一篮子货币大跌至13个月新低，因7月份美联储政策声明呈现鸽派迹象。虽然美联储暗示将“相对较快”启动缩表，但对通胀率指标近期内维持“大体低于2%”的担忧引发关注。通胀缓慢给美联储的加息周期带来风险，拖累了进一步加息的前景，美元面临继续下跌的风险。

从技术角度看，日线图上美元指数严重看跌，不断创出更低的低点和更低的高点。一直在伺机而动的空头因通胀担忧受到鼓舞。美元兑货币政策预期变得越来越敏感，市场现预测12月份利率上调25个基点的概率为46.8%，通胀疲软料仍是一贯主题。

**英镑触及10个月高点**

美联储会议声明公布后，英镑兑美元升至10个月高点。短线多头利用美元走软之机推动英镑/美元升至1.3150美元左右，这是2016年9月中旬以来的最高水平。尽管长期而言英国退欧相关不确定性和政治风险仍限制英镑涨势，但美元全线走软短期内将继续利好该汇率走势。从技术角度看，日线图上英镑/美元已转为看涨。若该汇率周收盘高于1.3100美元，则上行目标指向1.3200美元。

**黄金**

由于美联储在政策声明中对通胀作出谨慎评估抑制了加息前景，金价周四升至1,264美元上方的六周新高。美元猛跌为黄金多头发起新一轮买盘奠定了坚实的基础。众多周知，黄金价格受到美国加息前景主导，若市场对美联储今年加息的预期进一步下滑，则金价有望走高。

英国退欧相关的不确定性和美国政治风险将继续驱动避险需求，为金价提供支持。从技术角度看，若金价有效突破且日收盘高于1,260美元，则有望进一步升向1,268美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。