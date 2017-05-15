本周金融市场可能延续低波动性态势 惟投资者应保持警惕--FXTM富拓

路透香港5月15日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓市场研究副总裁Jameel Ahmad的评论摘要：

上周金融市场交投异乎寻常地清淡，波动性很低，鉴于未来几天经济日历相对清淡，本周可能延续这种状况。我认为将市场低波动性归因于夏季交投淡静期即将来到为时有点早，真正的原因可能是最近的法国大选结果在预期之内，投资者无需采取突然的行动应对该事件。

需要牢记在心的是未来几周有两大风险事件--5月25日的欧佩克会议和6月8日的英国大选。投资者应对形势可能的发展保持警惕，不能因为夏季马上来临而提前进入休息状态。

**中国进一步迈向国际化**

周末期间消息面聚焦中国国家主席习近平承诺向“一带一路”贸易项目投资1,240亿美元，这进一步说明中国正在迈步向前、拥抱全球化。民粹主义和反对全球化风潮仍在一些发达经济体构成威胁，中国看上去在全速向前接纳全球化并证明自己是全球经济增长可靠的驱动力。

就在“一带一路”投资消息之前，上周晚些时候有报导称，美国和中国已达成贸易协定。根据该协定，中国将向美国信用评级机构和信用卡公司开放市场，而作为回报中资银行也可进入美国市场。

此举一定程度上应证了中美外交关系向好的迹象，这将逐步改善中国民众对美国总统特朗普的看法并使去年末以来人们对特朗普当选总统不利于中美关系的担忧降温。

**英央行下修通胀预期，英镑/美元仍承压**

英镑/美元上周以连跌两个交易日收盘，英国央行（BOE）下调今年英国经济增长预期后，该汇率自接近1.30美元的2017年高点回落。

对于那些期望英镑/美元自当前水平反弹的投资者，需要注意的是，英国央行还重申了对物价压力的负面看法，这或许会拖累投资者人气，最新的英国通胀数据即将于周二公布。

**欧洲即将公布的数据是否继续支持欧元被低估？**

现在法国大选已落幕，欧洲击败了民粹主义风潮，看上去形势要比美国和英国乐观，我预计对于欧元是否被低估会有更多的讨论。

过去几个月，重大消息大多聚焦欧洲各国的政治事件，宏观经济方面被忽视。因为大家对英国退欧公投和美国大选引发的震惊记忆深刻，关切政治事件风险就可以理解了，2017年欧盟经济重拾上升势头完全未受到关注。

我认为投资者现在应该开始更加密切地关注欧洲经济数据，我非常看好欧元中长线走势。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。