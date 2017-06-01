原油价格依然面临跌向48美元的压力--FXTM富拓

路透香港6月1日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓市场研究副总裁Jameel Ahmad的评论摘要：

沙特能源部长Khalid al-Falih表示，欧佩克和非欧佩克国家将继续致力于将全球原油库存水平降至五年平均水平以下，但这不足以鼓舞买盘动力，投资者仍担心欧佩克努力的成效会被其协作范围以外的生产商所削弱。

原油价格依然面临跌向48美元的压力，若市场延续近期的走势，油价更有可能跌破45美元，而不是保持在50美元上方。

在供应量减少的持续迹象出现前，原油市场将保持弱势，对美国页岩油生产商大幅增产的担忧料始终挥之不去。

**大选风险拖累人气，英镑承压**

英镑兑其他货币处于压力之下，即将到来的大选风险反映在该货币走势中。

英镑/美元下滑至1.28美元下方的一周低点，交易员密切关注该汇率是否会收于1.2755美元以下。进一步抛售压力或带动英镑/美元跌至文翠珊意外宣布提前大选时1.25美元左右的水平。

英镑的跌势与金融市场对英国大选将于一周后举行感到焦虑不安密切相关，投资者非常看好文翠珊，认为她能轻松获胜。不过，最近的民调显示大选选情会非常激烈，而不是先前想的那么实力悬殊，投资者现在开始为出现其他潜在结果做准备。

总而言之，英镑下挫是市场在重大选举前低估风险的又一例证。我个人认为市场并未为一场实力相当的大选做好准备，更别提防范其他可能性了，比如出现“无多数党”议会。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。