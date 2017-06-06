若卡塔尔不遵守减产配额 其他成员国也会效仿--FXTM富拓

路透香港6月6日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

本周市场波动的主要国际驱动力是即将举行的英国大选，不过沙特牵头多国切断与卡塔尔外交关系这一突发性消息令人触不及防，完全没有准备。海湾地区这一出人意料的形势发展令地区性市场承压，尤其是卡塔尔股市暴跌约8%，但对人民币等新兴市场货币的影响并不大。

美元/人民币波动于6.8000元附近。美元持续走软可能促使该汇率跌向6.6780元。

卡塔尔消息传出后，原油市场小幅走高，但当投资者重新关注持续的供应过剩问题时，市场又回吐了涨幅。沙特等国与卡塔尔断交并未真正改变油市前景。供过于求仍是原油市场面临的主要问题，欧佩克（OPEC）稳定市场的努力一再受到其他地区石油生产状况影响，最明显的是美国页岩油生产。

沙特牵头的联盟切断与卡塔尔的外交关系可能引发大家对卡塔尔是否遵守其减产配额的担心。卡塔尔不是主要的产油国，但卡塔尔可能作出的反应或导致投资者重又恢复对欧佩克协议缺乏强制性的担忧。

若卡塔尔不遵守减产配额，相信其他成员国也会效仿，最终导致原油市场进一步下跌。

**美元走势不振**

美元上周五面临新的抛售压力，原因是美国5月份就业数据疲软令市场担忧美联储6月份以后进一步加息的能力。虽然失业率意外降至4.3%。小时薪资增长0.2%，符合预期，但5月份非农就业人数仅增13.8万令人们不得不担心美国劳动力市场状况。空头立即藉机推动美元下行，美元未来料进一步走低。

美元趋于下行，政治不确定性和疲软的经济数据继续拖累美元。

从技术角度看，日线图上美元指数严重看跌。该指数跌破96.80后可能继续跌向96.00。

**黄金**

周一金价上涨，上探1,281美元，美元疲软为多头发起一轮又一轮大规模买盘奠定了坚实的基础。美国5月份就业数据令人失望导致市场对美联储6月份以后加息的预期下降，金价仍受到良好支持。

黄金市场前景向好，尤其华盛顿政局不稳和英国退欧问题将加速投资者避险。从技术角度看，金价突破1,275美元将为其挺进1,300美元打开通道。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。