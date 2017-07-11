美元走强 原油仍处于压力之下--FXTM富拓

路透香港7月11日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

周一美元走强，投资者消化了喜忧参半的6月份就业数据。6月份非农就业人数增加22.2万提升了美国经济信心并支持了加息预期，但薪资增长缓慢令人担忧通胀将在较长期内保持低位。6月份还不错的就业数据有望鼓舞美元多头，但低通胀表明美联储加息步伐会比较慢，因此美元上涨势头仍受限。即将公布的多个重要数据将影响美元走势，美元多头的目标是96.40。

投资者密切关注耶伦周三和周四向国会发表的证词，从中了解美联储计划2017年下半年何时缩表以及加息。市场关注耶伦对最新就业数据的看法以及她是否保持鹰派论调。

**欧佩克或对尼日利亚和利比亚采取措施**

很显然，欧佩克一些成员国被豁免减产已反过来给欧佩克带来问题，欧佩克6月份产量升至2017年以来的最高水平。尼日利亚和利比亚原油产量增加可能抵消欧佩克其他成员国所作的减产努力，而市场尚未定价这一因素，油价处于压力之下。有报导称欧佩克将要求尼日利亚和利比亚减产，这或许可以解读为大失所望，欧佩克同意延长减产协议时并没有考虑到这两个国家会增产。供应过剩问题将严重拖累投资者人气，油价继续承压。

**金价**

受美元走强以及全球货币政策收紧趋势影响，黄金市场重新面临压力。美国6月份就业数据支持了美联储加息预期，黄金空头卷土重来。投资者关注金价对1,200美元支撑位的反应以及多头是否利用这次机会推升金价。从技术角度看，日线图上金价承受的抛压越来越大。若金价跌破1,214美元，可能进一步跌向1,200美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。